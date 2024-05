Ein gutes Beispiel für die Abgebrühtheit Österreichs ist der Skandal um die „Remigration“. Zu Jahresbeginn wurde bekannt, dass der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner auf einer Veranstaltung mit AfD-Politikern in Potsdam am Rande Berlins über seine Remigrations-Pläne referierte. Dagegen gingen Hunderttausende in Deutschland auf die Straße. Le Pen forderte die AfD – damals noch Teil ihrer EU-Fraktion – auf, sich von jeglichen Remigrations-Fantasien zu distanzieren. Ganz anders die FPÖ in Österreich. Sellner war hierzulande Kopf der Identitären. Heute sind die Symbole der Organisation in Österreich verboten. Für die rechtsextreme Vereinigung war „Remigration“ von Anfang an Kern ihrer Ideologie. Ihr Ziel ist laut Verfassungsschutzbericht „die Überwindung der herrschenden demokratischen, rechtsstaatlichen und gesellschaftlichen Ordnung“. Für Kickl sind diese Identitären harmlos wie eine „NGO“ – nur eben von rechts und nicht links. In der Partei selbst veranstaltete die blaue Jugend Oberösterreich bereits 2022 „Remigrations-Touren“.

Für die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen sind Gedankenspiele über „Remigration“ Gift, weil sie auch viele Wähler der zweiten und dritten Zuwanderergeneration aus Nordafrika und anderen früheren Kolonien auf sich vereint. Und weil sie sich in einem Land mit historisch antideutschen Ressentiments das leiseste Relativieren der Nazi-Zeit nicht leisten kann. Le Pen will 2027 französische Präsidentin werden und rückte deswegen zuletzt in die Mitte. Das ist der strategische Grund, warum sie auf Distanz zur AfD ging und sie nun aus ihrer rechten Fraktion im EU-Parlament ausschloss.

Man könnte den Kampfbegriff „Remigration“ auch als noblere Version des Skindhead-Slogans: „Ausländer raus!“ aus den 1990er-Jahren verstehen, der nun wieder auf Party-Videos zwischen dem deutschen Sylt, Klagenfurt und Mödling gegrölt wird. In Österreich ist die Aufregung über die Videos ungleich geringer als in Deutschland.

Die Geschichte spielt auch eine Rolle für die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Setzte sich Deutschland mit der Rolle als Haupttäter im Zweiten Weltkrieg von Beginn an auseinander, verfolgte Österreich lange das Narrativ des ersten Opfers der Nazis. Österreich fand erst durch die Affäre um den früheren Bundespräsidenten und Wehrmachtssoldaten Kurt Waldheim im Jahr 1986 zu einem ehrlicheren Selbstverständnis. Doch der Spielraum für Rechtspopulisten blieb größer, und sie konnten früher und schneller wachsen als in Deutschland. In beiden Ländern kommt in Bezug auf den Nationalsozialismus hinzu: Junge Rechts-Wähler sind die Urenkel der Kriegsgeneration. Potenzielle Nazi-Skandale sind immer weiter weg und verfangen bei dieser Generation weniger.

Nächster Tabubruch ohne Folgen

Anders als Le Pen braucht Herbert Kickl keine absolute Mehrheit, um nach der Wahl Ende September Bundeskanzler zu werden. Sie ist auch nicht realistisch. Deswegen lässt Kickl seine Partei weiterhin ohne rechte Leitplanken unterwegs sein. Dass er sich von seiner Aussage aus dem Jahr 2010 zur Waffen-SS distanziert, davon wird gar nicht erst ausgegangen. Stattdessen legt das blaue Milieu nach: Matthias Helferich sollte am Freitag in Wien (nach Redaktionsschluss) eine Festrede zum 130. Jubiläum der Burschenschaft Aldania halten, der etwa der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp und FPÖ-Klubchef Maximilian Krauss angehören. Helferich wurde auf der AfD-Liste in den Deutschen Bundestag gewählt, wurde aber nach Extremismus-Warnungen nicht in die Fraktion der AfD aufgenommen. In Deutschland läuft derzeit ein Parteiausschlussverfahren gegen Helferich wegen neonazistischer Äußerungen. Helferich bezeichnet sich selbst unter anderem als „freundliches Gesicht des Nationalsozialismus“. Im Deutschen Bundestag sprach er von „millionenfacher Remigration“. Eine Anfrage, ob Nepp von der Einladung Helferichs wusste und plante, dem Treffen beizuwohnen, blieb von der FPÖ unbeantwortet.

Durch Corona immunisiert gegen Kritik

In der Corona-Zeit öffnete sich die FPÖ für all jene, die gegen Lockdowns, Impfpflicht oder Quarantäne Sturm liefen. Die Corona-Maßnahmengegner wurden auch von extremistischen Gruppen unterwandert. Bald waren die verschiedenen Demonstranten kaum noch voneinander zu unterscheiden. Wer vor drei Jahren Seite an Seite mit Rechtsextremen wie den „Identitären“ oder Schwurblern mit Impf-Judensternen marschierte und deswegen von den Medien als rechts abgestempelt wurde, dürfte heute ein Stück weit immunisiert sein gegen Kritik an rechten Umtrieben. Vor allem, wenn sie in „Systemmedien“ geäußert werden, gegen die Corona-Gegner gemeinsam Sturm liefen, egal ob Esoteriker oder FPÖ-Fan.

In den „alternativen Medien“ der Corona-Gegner und der FPÖ, die oft deckungsgleich sind, kommt der Ausschluss der FPÖ-Schwesterpartei aus der Rechts-Fraktion praktisch nicht vor.

Worüber dann aufregen?