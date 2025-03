Die neuen Regierungsbüros: Weltuntergangsuhr, Relikte und Second Hand

Aufmerksamen Beobachter:innen ist wohl nicht entgangen, dass im Büro der ÖVP-Ministerin für Europa, Integration und Familie neuerdings eine aufgemalte Uhr in EU-Optik einen der Wandspiegel im Dr.-Brigitte-Bierlein-Zimmer ziert. Unter der Uhr, auf der es fünf vor zwölf schlägt, prangt außerdem der Schriftzug „Now or never“. Der Künstler selbst nennt die Installation „Doomsday Watch“ (zu Deutsch: Weltuntergangsuhr).

Mit ihrem Amtsantritt Anfang März haben fast alle Regierungsmitglieder (Staatssekretär:innen sind mitgemeint) neue Büros bezogen. Deren Vorgänger haben mit ihrer Einrichtung in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Im Bundeskanzleramt setzte Werner Faymann (SPÖ) sein kostengünstiges Mobiliar in Szene. Unter demselben Dach beschloss Sebastian Kurz (ÖVP), das geschichtsträchtige Kreisky-Zimmer zu revitalisieren. Und im Innenministerium ersetzte Herbert Kickl (FPÖ) einen roten durch einen blauen Teppich.

Auch die weiteren SPÖ-Mitglieder der Bundesregierung sind wie die meisten ihrer Kolleg:innen gegenüber profil darauf bedacht, Sparsamkeit als oberstes Gebot bei der Einrichtung ihrer Büros zu vermitteln. Allen voran Vizekanzler Andreas Babler, der in seinem Büro in unmittelbarer Nähe von Donaukanal und Wienfluss bislang wenig geändert habe. Ein roter Soft-Fußball sorge für einen freien Kopf, meint Bablers Sprecher zu einem Dekorationsgegenstand des deklarierten St.-Pauli-Fans. Welchen Gemütszustand der neu ins Pressebüro eingezogene Delfin-Tisch (profil berichtete) beim Vizekanzler auslöst, ist unterdessen nicht bekannt.

Es handle sich dabei um ein Notizbuch, das der ehemalige Chefökonom der Arbeiterkammer Wien bereits vor seiner Amtszeit verwendet habe und jetzt noch ausfüllen wolle, lässt eine Sprecherin auf Nachfrage wissen. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) lässt sich noch kaum in die Karten blicken, das Budget sei derzeit prioritär, das Büro noch fast leer.

Für mehr Platz auf ihren Tischen sorgen hingegen die SPÖ-Ministerinnen für Frauen- und Wissenschaft, Eva-Maria Holzleitner, sowie für Soziales und Gesundheit, Korinna Schumann. Letztere lässt ausrichten, man stelle sich auf „viele Verhandlungsrunden“ ein und habe den Besprechungstisch auf die Länge von acht Metern verdoppelt. Mittels zusätzlichem „Tisch aus dem Bestand des Ministeriums“. Platznehmen wird an diesem Tisch mitunter auch Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, die ihr Sprecher als „recht unprätentiös“ einschätzt, wenn es um Einrichtungsfragen geht.

Heimat großer Töchter

Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), zu dessen Kernaufgaben eigentlich die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums gehört, setzt größtenteils auf Second-Hand-Möbel. Allzu sehr in die Karten blicken lässt man sich dort aber noch nicht. Ein Gemälde aus der Artothek des Bundes soll jedenfalls ausgetauscht werden. Im selben Haus befindet sich das Büro von Parteikollegin und Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, die auf „Schätze“ des hauseigenen Bundesmobiliendepots zurückgreifen möchte.

Bemerkenswert: Von Familienfotos in ihren Büros berichten uns drei der 21 Regierungsmitglieder. Konkret handelt es sich dabei ausschließlich um Mutter-Tochter-Fotos in den Büros von Zehetner, Meinl-Reisinger und SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer. In deren holzvertäfeltem Büro findet sich außerdem ein Relikt aus den 1960er Jahren, als SPÖ-Justizminister Christian Broda seinen Mitarbeiter:innen per Signalanlage seine Verfügbarkeit zu verstehen gab.