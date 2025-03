Die Dandynummer: Peter Hanke will Manager, nicht Minister sein

SPÖ-Funktionen sind Hankes Sache nicht, schon gar nicht der Vorsitz. Zwar steht beziehungsweise sitzt er gern in der ersten Reihe, aber nicht auf Parteitagen, sondern bei Pressekonferenzen zu Wirtschaftsthemen, Betriebsbesuchen und gesellschaftlichen Veranstaltungen aller Art. Auch heuer besuchte er den Opernball. Dort sagte er in einem Interview: „Den Walzer liebe ich immer. Die Probleme sind groß, das wissen wir alle. Aber dass diese Republik heute ein paar Stunden feiern darf, ist schön.“

Die ÖVP-Minister schätzen ihn schon nach zwei Wochen als pragmatischen, offenen Kollegen. Ein Verkehrsminister kann sie aber auch nicht so quälen wie ein Finanzminister. Eigentlich wäre Hanke für diesen Job vorgesehen gewesen, Verkehrsminister sollte der niederösterreichische SPÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich werden. So hatte man es sich zumindest in der Wiener SPÖ vorgestellt. Bundesparteichef Andreas Babler wollte es anders. Er machte den Arbeiterkammer-Chefökonomen Markus Marterbauer zum Finanzminister, Peter Hanke zum Verkehrsminister und hielt sich damit den 36-jährigen Hergovich vom Leibe, den viele in der Partei bereits als nächsten Parteichef sehen.

Sein äußeres Erscheinungsbild ist Peter Hanke, bald 61, wichtig. Anzüge von feinstem Zwirn, Hemden mit Doppelmanschetten, Seidenkrawatten, Stecktücher; eine passende Garnitur zu jedem Anlass, ob zur Angelobung in der Hofburg oder beim Tennisturnier in der Stadthalle; dazu Accessoires wie Uhren, Manschettenknöpfe und – als persönliche Note – ein wuchtiger Edelsteinring an der rechten Hand; glattrasiert, mit vorgestrecktem Kinn, das volle Haar akkurat gescheitelt, charmant im Umgang: ein sozialdemokratischer Cary Grant aus Favoriten. Im Februar musste der Blinddarm raus – und sogar als Patient im Krankenhaus machte er im weißen Tennislehrer-Hoodie bella Figura, ebenso in Feuerwehrmontur im Feuerwehrausbildungszentrum nur zwei Wochen später. Und es wäre nicht Hanke, wenn er solche Fotogelegenheiten ungenützt verstreichen ließe. Medien nennen ihn gern einen „Sir“ oder „Dandy“.

Vergangenen Mittwoch absolviert Hanke einen seiner ersten öffentlichen Auftritte als Minister am Wiener Hauptbahnhof mit ÖBB-Chef Andreas Matthä und AUA-Chefin Annette Mann. „Es ist ein gutes Gefühl, für diese Republik arbeiten zu dürfen“, sagt er. Das Verkehrsressort ist mit seinen wechselnden Zuständigkeiten und Namen seit jeher der Bauchladen unter den Ministerien. Unter Hanke wird es Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur heißen. Hankes Vorgängerin, die Grüne Leonore Gewessler, verantwortete dazu den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Energieagenden. Beide Bereiche wanderten zur ÖVP. Hankes Begeisterung bei seinem Auftritt am Hauptbahnhof mindert das nicht: „Lasst uns gemeinsam die Zukunft angehen.“ So mitreißend spricht der Minister, dass die Moderatorin der eigenen Begeisterungsfähigkeit erliegt: „Danke Herr Bundesminister, was für eine Eröffnung!“

© Peter Hanke/Facebook © Peter Hanke/Facebook

Tiefengeprägter Sozialdemokrat Peter Hanke ist ein tiefengeprägter Sozialdemokrat. Sein Vater Erik saß 20 Jahre lang im Wiener Gemeinderat, war Obmann der Kinderfreunde und Präsident des Trägervereins von „Licht ins Dunkel“. Dazu führte er das städtische Plakatwerbeunternehmen Gewista. Auch Sohn Peter bewegte sich in der Zwischenwelt von Politik und öffentlicher Wirtschaft. Der De-facto-Betriebswirt – das Studium schmiss er kurz vor dem Abschluss – sieht sich bis heute lieber als Manager, weniger als Politiker. Den größten Teil seines Berufslebens verbrachte er in der Wien Holding, in der die Stadt rund 75 Unternehmen mit 3700 Mitarbeitern (Gesamtumsatz 2023: 750 Millionen Euro) verwaltet. Dazu zählen Theater (Ronacher, Raimund Theater, Theater an der Wien), Museen (Haus der Musik, Jüdisches Museum), Sportstätten wie das Ernst-Happel-Stadion, Veranstaltungsbetriebe (Stadthalle, Marx Halle), Bauträger, Wohnbaugenossenschaften, Thermen, der Hafen Wien, die DDSG (Donaudampfschifffahrtsgesellschaft) und eine 20-prozentige Beteiligung am Flughafen Wien.

In diesem städtischen Mischkonzern legte Hanke eine Karriere hin, wie sie in der echten Privatwirtschaft eher selten vorkommt: vom Vorsitzenden des Betriebsrats (1996 bis 2002) zum Geschäftsführer (2002 bis 2018). Hanke wird nachgesagt, sich in seinem Job recht wohlgefühlt zu haben: ein gutes Salär, öffentliche Auftritte mit Seitenblicke-Garantie und ausreichend Freizeit, um seinem Lieblingshobby, dem Segeln in der Adria vor Kroatien, nachzugehen. Erfolgreich war er obendrein: Unter seiner Ägide wurde aus dem Firmenkonglomerat ein effizient geführter Konzern. Wenn der Bürgermeister ruft Doch dann erschallte der Ruf des Bürgermeisters, und als braver Sozialdemokrat, der unter der Patronanz der Partei Karriere machte, schlägt man ein – mit Nachdruck vorgetragenes – Angebot von Michael Ludwig nicht aus. Nach dem Rücktritt von Renate Brauner wurde Hanke im Mai 2018 Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. Der Bürgermeister sagte, wo’s langgeht, Hanke sorgte für die Finanzierung. Allerdings bedeutete der Wechsel von der Spitze der Wien Holding in die Stadtregierung Einbußen beim Einkommen. Parteiintern kursiert das Ondit, Ludwig habe Hanke als kleinen Ausgleich die Mandatsabgabe erlassen, die jeder SPÖ-Politiker von seinem Bezug in einem öffentlichen Amt an die Partei abführen muss. Auf profil-Anfrage teilen sowohl die SPÖ als auch Hankes Büro mit, dass „über interne Zahlungsmodalitäten gegenüber der SPÖ aus Datenschutzgründen keine Auskunft“ erteilt werde. Nach der Wahl im Herbst 2020 erhielt Hanke zusätzlich die Zuständigkeiten für Arbeit und die Wiener Stadtwerke – was ihm zwei Jahre später den bisher größten Stress seiner Berufslaufbahn einbrachte. Ende August 2022 wurde bekannt, dass die Stadtwerke-Tochter Wien Energie hochriskante Handelsgeschäfte am europäischen Energiemarkt eingegangen war, die als Folge von Markt-turbulenzen in Schieflage gerieten. Die Stadt schoss per umstrittener Notverordnung 1,4 Milliarden Euro nach, der Bund musste für weitere zwei Milliarden haften. Hankes Krisenmanagement stieß bei Bürgermeister Ludwig auf wenig Begeisterung, vor allem als bekannt wurde, dass Hanke – ein blöder Zufall – zu dieser Zeit gerade auf Segelurlaub an der Adria war.

© APA/HANS KLAUS TECHT Hanke am Wiener Hauptbahnhof © APA/HANS KLAUS TECHT Hanke am Wiener Hauptbahnhof