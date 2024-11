NEOS-Generalsekretär: „Wir müssen das Finanzministerium führen“

In den Tagen vor der Nationalratswahl 2017 bekamen die NEOS prominente Schützenhilfe aus Deutschland. FDP-Chef Christian Lindner schaute medienwirksam vorbei. Die liberale Schwesterpartei der NEOS hatte bei den eigenen Bundestagswahlen gerade ordentlich auf über zehn Prozent zugelegt.

Im Nationalratswahlkampf 2024 ward Lindner nicht mehr in Wien gesehen. Seine Performance als Finanzminister in der deutschen Ampelkoalition, die er 2021 mit SPD und Grünen eingegangen war, hätte als Empfehlung auch nicht getaugt. Die FDP war in Umfragen auf vier Prozent abgestürzt, die Regierung angezählt – bis sie nun endgültig an der inneren Zerrissenheit zerbrach. Und Kanzler Olaf Scholz (SPD) Lindner rauswarf.

Das politische Drama in Deutschland wirkt wie ein böses Omen. Denn in Österreich nimmt eine Dreierkoalition mit den liberalen NEOS im Boot gerade Form an. ÖVP und SPÖ wollen am Montag darüber entscheiden, ob sie einen dritten Partner wollen, und wenn ja, welchen. In der ÖVP lag die Präferenz bisher eindeutig bei den NEOS. In der SPÖ gibt es auch Stimmen für die Grünen. Doch die mächtige Wiener SPÖ präferiert die Pinken, mit denen sie in der Stadtregierung seit 2020 gut zusammenarbeitet.