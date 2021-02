Rennen um Platz 1: Gewinnen die Nichtwähler erneut die Wahl?

Die sinkende Wahlbeteiligung per se sorge noch nicht für ein Legitimitätsproblem, so Bauer: "Es gibt auch Länder wie die USA oder die Schweiz, wo die Beteiligung unter 50 Prozent liegt." Das Problem sei vielmehr, dass ein großer Teil der Bevölkerung dann nicht mehr durch die Politik repräsentiert werde und sich Politiker somit auch nicht verpflichtet fühlen würden, ihre Interessen zu vertreten: "Man muss den Nichtwählern klarmachen, was ihre Abstinenz bedeutet", mahnt Bauer.