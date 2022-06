Schützi und das kleine Ganze

Steirischer Herbst statt Ausseer Kirtag

Auch Schützenhofers Nachfolger Christopher Drexler, 51, stammt aus dem ÖAAB. Der designierte Landeshauptmann steht für den traditionellen Anspruch der steirischen Landespartei, das intellektuelle Kraftzentrum der ÖVP zu sein. Das zeigt er auch gern. Drexler ist mehr Steirischer Herbst als Ausseer Kirtag, mehr Stadt als Land. Aber nicht jeder Landeshauptmann muss ein Landesvater mit Breitenwirkung sein, um Erfolg zu haben, zumal die politische Konkurrenz in der Steiermark derzeit nicht besonders stark ist.

In die Bundes-ÖVP, deren Parteivorstand er in Zukunft angehört, könnte Drexler nach den wenig geistreichen Kurz-Jahren wieder etwas Intellektualität einbringen. Auch Nehammer ist – im Gegensatz zu Kurz – an politischer Ideenlehre interessiert. Eine Unart des scheidenden Landeshauptmanns sollte Drexler nicht übernehmen. Hermann Schützenhöfer verließ Sitzungen des ÖVP-Parteivorstands regelmäßig sehr früh, um als erster den wartenden Journalisten Auskunft zu geben. Zuletzt tat er das im Dezember 2021. Da marschierte er aus der Vorstandssitzung schnurstracks zu den Berichterstattern, um die frohe Botschaft noch vor dem Betroffenen zu verkünden: Nehammer werde Parteichef und Kanzler, und ein Steirer Minister.

Schützenhöfer hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Nur eines muss ihn im Abgang schmerzen. Seine stolze Landeshauptstadt Graz wird seit 2021 nicht mehr von der ÖVP regiert, sondern von einer kommunistischen Bürgermeisterin