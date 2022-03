Kommentar zum Mückstein-Rücktritt: Auf leisen Sohlen

Politiklehrling und Jausengegner

Mückstein hatte am Ende mit ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer einen – im Vergleich zu Kurz – Kuschelkanzler neben sich und einen mehr oder weniger pandemiefreien Sommer vor sich. Zugleich stellt der Ukrainekrieg das konkrete Wirken der Gesundheitspolitik in den Schatten. Mückstein hätte mit neuen Sneakers neu durchstarten können. Angesichts dieser veränderten Großwetterlage wirkt Mücksteins persönliche Begründung des Rücktritts „Das hält man nicht lange aus“ unvollständig, auch wenn er damit den Polizeischutz vor durchgeknallten Impfgegnern meinte. Drohungen waren auch gegen seine Familie gerichtet. Das muss an die psychische Grundsubstanz gehen. Aber mit der wohl bald obsoleten Impfpflicht und einem pandemiefreien Sommer könnten sich diese Wogen rasch glätten. Vielleicht wäre noch ehrlicher gewesen: „Ich habe mir zu viel zugemutet und will wieder zurück in mein altes Leben.“



Auch ohne Klartext bleibt sein kurzes Gastspiel eine Warnung an alle Quereinsteiger, sich den Schritt in die Politik drei Mal zu überlegen. Denn die war selten toxischer. Als Politiklehrling ohne Hausmacht selbst in der eigenen Partei war Mückstein den koalitionsinternen Ränkespielen schutzlos ausgeliefert. Er ließ sich von der ÖVP und später auch den Landeshauptleuten undurchdachte Politikmanöver wie einen Lockdown für Ungeimpfte oder die allgemeine Impfpflicht aufdrängen. Beim Versuch, diese Schnellschüsse zu verteidigen, klammerte sich Mückstein bei Pressekonferenzen an seine Redemanuskripte, bei Live-Interviews an leere Worthülsen. Die Nachbesprechungen der Interviews, besser gesagt Deutungsversuche, entwickelten sich in Tageszeitungen fast zu einem eigenen Genre.