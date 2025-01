Das war der Österreicher, der im Krieg in der Ukraine fiel

Richard S. meldete sich freiwillig, um im Krieg in der Ukraine zu kämpfen. Seit fast drei Jahren hält dort die russische Invasion an, die zahllose Todesopfer gefordert hat. Einer von ihnen ist Richard S. – ein Niederösterreicher, der am 20. Jänner durch eine russische Drohne in der Oblast Saporischschja getötet wurde. Sein Kommandant teilte die Nachricht vor wenigen Tagen der österreichischen Botschaft mit. Richard S. soll ein ehemaliger Geschichtsstudent an der Universität Wien gewesen sein. Er schloss sich während seiner Zeit in Wien der Burschenschaft Olympia an, einer Verbindung, die auch als Sammelbecken für Rechtsextreme gilt. Dort lernte er Martin Sellner kennen, den späteren Kopf der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ). Die beiden wurden enge Freunde. Richard S. stieg zur zentralen Figur innerhalb der rechtsextremen Bewegung auf.

Angeblich war er dort nicht als der rechtsextreme Identitäre bekannt, der er einst in Wien gewesen sein soll. In Österreich ist seine Vergangenheit gut dokumentiert: Laut dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) war Richard S. regelmäßig auf Kundgebungen und Demonstrationen der Identitären Bewegung zu sehen. Im Jänner 2016 nahm er an einem Angriff auf antifaschistische Demonstranten in Graz teil. Im selben Jahr im April war er bei der Besetzung des Daches der Grünen-Parteizentrale in Graz dabei. Noch im selben Monat wird er dabei gefilmt, wie er mit Sellner und anderen Mitgliedern der IBÖ die Audi-Max-Bühne an der Universität Wien stürmt. Im Juni nahm er bei einer Identitären-Demo in Berlin teil. Zwei Jahre später, im Februar 2019, sieht man ihn lächelnd in neongelber Warnweste bei einer Kundgebung der Identitären vor dem Justizministerium. Seine Verbindung zur FPÖ blieb vage, doch im April 2019 soll er beim EU-Wahlkampfauftakt in der Lugner City gesichtet worden sein.

Dann verschwand Richard S. aus der österreichischen Öffentlichkeit. Zwei Wochen nach Beginn der russischen Invasion soll er sich der Internationalen Legion in der Ukraine angeschlossen haben. „Als ich im Frühjahr 2022 das erste Mal in der Ukraine war, war Richard schon dort“, erzählt ein ehemaliger Kamerad gegenüber profil. Warum S. in den Krieg gezogen ist, kann er nur vermuten: „Er sagte einmal, dass er vor dem Krieg Freunde und Bekannte in der Ukraine gehabt habe.“ Dort lernte Richard S. später auch seine Freundin kennen. Sie lebt und arbeitet in Kiew. Über seine Vergangenheit und ihr gemeinsames Leben möchte sie jedoch nicht sprechen.