Robert Treichler: Ohne Worte

Die Vereinfachung durch die Fahnensymbolik ist zudem geschichtslos. Der Nahostkonflikt hat nicht mit den Raketen der Hamas begonnen. Es ist ein jahrzehntelanger, unendlich komplexer Streit zwischen Juden und Palästinensern um ein Land, das beide – zumindest teilweise – beanspruchen. In dieser langen Zeit sind aufseiten der Palästinenser und aufseiten Israels schreckliche Dinge passiert. Jetzt einen Moment herauszugreifen und alles andere auszublenden, bedeutet eine Missachtung dieser Historie und auch der gegenwärtigen Situation.

Die Fahne ist auch politisch ein irreführendes Signal. Kurz und Schallenberg können nicht verhindern, dass die Fahne viel mehr aussagt, als sie das wollten, nämlich: Israel ist im Recht, die Palästinenser sind im Unrecht. Dem entgegen steht, dass Österreich – auch als Teil der EU – berechtigte Anliegen beider Seiten anerkennt, ebenso wie Hindernisse, die beide Seiten dem Friedensprozess in den Weg stellen. Allein der Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation, die Androhung der Delogierung palästinensischer Familien in einem Viertel von Ost-Jerusalem, rief die EU auf den Plan, die an Israel die Forderung richtete, diese Entscheidung zu revidieren.

Österreich ist längst kein Friedensvermittler im Nahen Osten mehr, aber das entbindet uns nicht von Fairness und Ausgewogenheit. Nicht zwischen Israel und der Hamas, aber zwischen Israel und den Palästinensern.

Schließlich ist das Hissen der Fahne auch diplomatisch ein Schnitzer.