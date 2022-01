Was wollte uns Kanye West eigentlich genau kommunizieren, als er bei einer Modenschau in Paris in der ersten Reihe in einem schwarzen Lederoutfit mit Banküberfalls-tauglicher Lederhaube saß und damit sein Gesicht komplett verhüllte? War es Provokation, Kunstaktionismus oder einfach die Attitüde eines pathologischen Narzissten, der gleich einem Kleinkind so in einer Art Trotzwinkel das Maximum an Aufmerksamkeit gerieren wollte? Die neue Begleitung, Julia Fox, fand das alles jedenfalls „sehr, sehr aufregend.” Und das globale Dorf spielte brav mit und zeigte, auf den Spuren Walter Benjamins, den Schwachsinn im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit gefühlte Millionen Mal.



Das ist das Absurde beim Leben in Digitalien, dass „fame news”, wie eben Kanye Wests pathologisch anmutender Auftritt oder Charlotte Casiraghis Ritt auf einem maronifarbenen Rassegaul bei der Chanel-Show die selbe Bedeutsamkeit zuteil wird wie weltpolitischen Dramen. In genialer satirischer Überzeichnung ist dieses Phänomen in Adam McKays Netflix-Produktion „Don’t Look Up” nachzusehen.