Ukraine-Konflikt: Will Putin Krieg?

"Wer ist Herr Putin?“ Diese Frage stellte vor 22 Jahren eine Moderatorin russischen Politikern und Geschäftsmännern auf einem Podium des Weltwirtschaftsforums in Davos. Wir schreiben den 26. Januar 2000. Das neue Jahrtausend ist wenige Tage alt und ebenso neu ist der Präsident, der Boris Jelzin kommissarisch gefolgt ist. Das Panel wusste nicht recht, was auf die Frage antworten. So beschreibt es die in Moskau geborene US-Journalistin Masha Gessen in ihrer Putin-Biografie „Der Mann ohne Gesicht“: „Nach einer halben Minute brach der ganze Saal in Gelächter aus. Die größte Landmasse der Erde hatte einen neuen Staatschef und die Elite hatte keine Ahnung, wer er war.“

Heute kennt die ganze Welt Wladimir Putin. Mehr noch: Sie fürchtet sich vor ihm.

„Mein Leben hängt davon ab, wie dieser Mann entscheidet“, sagt Alyona Getmanchuk, 43, die als politische Analystin für einen Think Tank in Kiew arbeitet. Es gehe hier nicht nur um die Ukraine, warnt sie, sondern um ganz Europa, das keine Antworten auf die aggressive Politik Putins zu finden scheint. Ist der russische Präsident dabei, eine neue Ordnung auf dem Kontinent zu errichten? Für eine Generation, die den Kalten Krieg nicht miterlebt hat, fühlen sich diese Wochen an wie ein schlechter Film.

Für Alyona Getmanchuk ist die Drohkulisse zum Alltag geworden. Seit 2014 schwelt im Osten der Ukraine ein Krieg, der so viele Menschen vertrieben hat, wie Wien Einwohner zählt. Vor wenigen Monaten war die 43-Jährige an der Frontlinie und hat gehört, wie 800 Meter entfernt geschossen wurde. „Wir haben bereits einen Krieg in der Ukraine“, sagt sie im Skype-Gespräch mit profil, „Deswegen sind sich viele uneinig, wie sie die neue Bedrohung nennen sollen. Wir sprechen von einem neuen, großen Krieg.“