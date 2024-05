Schuldenfaktor Wohnen: Tausenden Menschen drohte 2023 der Rauswurf

„Das ist alarmierend“, sagt Clemens Mitterlehner. Er ist Geschäftsführer der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatung (ASB Schuldenberatungen GmbH). Bei einer Pressekonferenz am Montag zieht er Bilanz über die Schuldenberatungen im vergangenen Jahr. Die Lage, so Mitterlehner, sei „außergewöhnlich“.

Zwar gibt es in Österreich noch keine Daten darüber, wie viele Menschen verschuldet sind, einen Richtwert stellt jedoch die Zahl der Schuldenberatungen dar. 21.645 Menschen hatten sich 2023 zum ersten Mal an eine Hilfsstelle gewandt. Das sind 17 Prozent mehr Erstkontakte als 2022.

Mehr als die Hälfte der Räumungsanträge wurden gerichtlich abgelehnt. Viele Vermieter klagen schnell „pro forma“, weiß etwa die Mietervereinigung. Zahlreiche Fälle seien vor Gericht zu klären. Bei Mietzinsrückständen könnten auch Fehlbuchungen dahinter stecken – oder die Betroffenen begleichen ihre Schulden doch noch rechtzeitig vor einer Delogierung. Wer also die gefürchtete Klage erhält: „Den Brief aufmachen und Rechtsberatung in Anspruch nehmen“, rät ein Sprecher.

Nicht bezahlte Schulden verdreifachen sich in der Regel binnen acht Jahren, so Mitterlehner: Nicht nur durch den Schuldenbetrag selbst, sondern durch Zinsen, Gerichtskosten und Inkassokosten. „Wir fordern daher, dass sich Schulden maximal verdoppeln dürfen.“

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stimmt Mitterlehner beim Pressegespräch zu, dass in den kommenden Jahren Reformen nötig seien. Um Armut zu verhindern, plädiert er für eine Kindergrundsicherung und eine Mindestsicherung anstelle der bestehenden Sozialhilfe. Auch eine Anhebung des Existenzminimums befürwortet er.

Schuldenquote soll bis Jahresende erhoben werden

An weiteren Reformen während dieser Legislaturperiode zweifelt er. Rauch kritisiert dabei den „stärkeren“ Koalitionspartner ÖVP, zu wenig gegen die Armut einzelner Personen zu unternehmen. Wenn Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Lage seien, würden die Ursachen („schlechte Marktlage“) anerkannt werden. „Bei Privatpersonen werden die strukturellen Probleme vergessen.“ Bis Jahresende soll jedoch erstmals erhoben werden, wie viele Menschen in Österreich verschuldet sind. Zudem will der Sozialminister vor dem Sommer eine Bildungskampagne gegen Verschuldung starten – mithilfe von Info-Videos.