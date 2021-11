Schulen zu, weniger Corona? So einfach ist es nicht!

Guten Morgen!

In Österreichs zunehmend unerbittlicher Corona-Debatte gibt einen neuen Ober-Bösewicht: ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann. Er hat mehr oder weniger im Alleingang dafür gesorgt, dass Schulen und Kindergärten offenhalten. Jetzt kommen nicht nur von politischen Mitbewerbern Rücktrittsaufforderungen an Faßmann. Auch die eigenen Landeshauptleute drängen nach wie vor auf Schließungen. Und in Sozialen Medien wird Faßmann – mit Verweis auf die derzeit hohen Inzidenzen an Schulen – sowieso eine geradezu mörderische Unverantwortlichkeit unterstellt.