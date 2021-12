Sebastian Kurz und die Neuwahlen 2019: Beginn einer Dienstfahrt

In Altenberg, 18 Kilometer von Linz entfernt, residiert das Familien-Bauunternehmen Rabmer. Im Innenhof stehen einige Lehrlinge im Blaumann und viele Unternehmerkollegen an weißen Stehtischen, Kurz postiert sich mit Mikro an der Stiege. Eine Unternehmerin sagt: "Von meinen acht Lehrlingen ist einer Afghane. Wenn Sie da was machen könnten, dass er bleiben darf?" Der lokale Wirtschaftskämmerer sekundiert: "Es ist das Verständnis von den Betrieben und auch meines, dass für diese 300 Lehrlinge eine Möglichkeit geschaffen werden sollte." Immerhin herrsche Arbeitskräftemangel. In Oberösterreich findet die Initiative, ausländische Lehrlinge nicht abzuschieben, rasante Unterstützung. Kurz bleibt bei seiner Linie: "Wenn für Lehrlinge Ausnahmen geschaffen werden, was kommt als Nächstes? Ausnahmen für HTL- Schüler? AHS-Schüler? Volksschüler? Irgendwann sind wir am Punkt, wo es für alle gilt." Später wird er sagen: "Das Thema Migration spielt nicht so eine große Rolle wie 2017." Damals wurde gewitzelt, wie wenige Sekunden Kurz in jedem TV-Duell brauchte, um bei Balkanroute-Islam-Kopftuch-illegale Einwanderung zu landen. 2019 ist der Dauerbrenner von 2017 abgenutzt. Die ÖVP liegt mit großem Abstand auf Platz eins, Kurz hat Beliebtheitswerte wie ein Popstar -und braucht trotzdem einen neuen Wahlkampfhit.



"Geilomobil"-Lachnummer. Everybody's Darling als Integrationsstaatssekretär. Law-and-Border-Außenminister. Kurz hat schon drei Metamorphosen durchlaufen, mehr als andere in ihrem gesamten Politikerleben. Nun zeichnet sich die nächste Wandlung ab: Auf Plakaten wird Kurz kantiger und entschlossener dargestellt, und er sucht neue Themen. Pflege, Arbeit, Europa, Klimaschutz, politischer Islam gibt die ÖVP nach der Tour als Wahlkampfschwerpunkte aus. Das Problem: In der Flüchtlings-und Migrationsdebatte hatte Kurz klare Botschaften, für die neuen Inhalte fehlt ihm noch der Text.



Seekirchen im Wohlstandsgürtel um Salzburg. Eine Landschaft wie auf der Postkarte: Berge, glitzernde Seen. Im "Postwirt" drängen sich ÖVP- Funktionäre und lokale Honoratioren, mitten unter ihnen Susanne Riess, Vizekanzlerin unter Schwarz-Blau I. Sie will zur Politik nichts und zur FPÖ schon gar nichts sagen, ist lediglich als "Anrainerin" da. Andere reden umso lieber: "Der Klimawandel schlägt massiv zu. Wir sind die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann. Was planen Sie?" Kurz bleibt vage, formuliert wortreich unverbindliche Sätze wie: "Kampf gegen den Klimawandel ja, aber nicht auf Kosten des ländlichen Raums. Nicht jede Idee, die gut klingt, ist auch gut." Für die Fans im Postwirt reicht das. Applaus.



Im Hafen der Industriestadt Linz liegt die Werft, mittlerweile ein Technologiedock. Hier drängen sich im fünften Stock Jungunternehmer und Startup-Gründer. Keine Krawatten im Raum, dafür teure Markensneaker und XXL-Smartphones. Die Mehrheit hier ist in Kurz' Alter oder knapp darüber und drängt auf Modernität. "Ich führe ein internationales Team. Österreich bekam das Image der Abschottung, das ist für Arbeitgeber schwierig", sagt einer. Der Mann daneben: "Die vielen Vorschriften, bei Arbeitsgesetz und so, da ist wenig weitergegangen." Kurz kontert: "Die Veränderung haben Sie mitbekommen? Die Arbeitszeit, gegen die 100.000 demonstriert haben?" Der Mann ist nicht überzeugt: "Da ist wenig passiert. Bitte mehr."



"Unser Weg hat erst begonnen", steht auf den Kurz-Plakaten. Der mutige Reformer -so stellt sich Kurz gern dar. In der Realität machte die ÖVP/ FPÖ-Koalition um echte Reformbrocken einen großen Bogen. Der letzte ÖVP-Kanzler vor Kurz, Wolfgang Schüssel, wurde auch abgewählt, weil zu viele Reformen zu viele Wähler verstörten. Diesen Fehler wollte Kurz nicht machen. Das mag Moderniesierungsfans enttäuschen, sichert aber hohe Beliebtheitswerte.



Der "Wirt Z'Bairing" platzt aus allen Nähten. Die Feuerwehr schickt die Autos auf Wiesen, Oberbairing erlebt den ersten Stau seiner Geschichte. Im kleinen Ort im Mühlviertel wird Kurz empfangen wie ein Erlöser. "Herr Bundeskanzler in kurzer Wartestellung", redet ihn ein Gast an. "Sebastian, wir wollen dich als Kanzler zurück", drängt ein anderer. "Wir alle im Saal sind hundertprozentig sicher, du wirst wieder Kanzler", sagt eine Frau. Tosender Applaus. Dann folgt, wie bei vielen Stationen der Tour, die Frage: "Wirst du leichten Herzens wieder mit der FPÖ in eine Koalition gehen?" Kurz antwortet, wie er immer antwortet: "Wir haben die Koalition nicht leichtfertig aufgekündigt, sondern weil es notwendig war. Das Ibiza-Video war das eine, die Reaktion darauf das andere." Zusatz: "Ich habe im Moment überhaupt wenig Lust auf Koalitionen." Stürmischer Applaus. Zumindest im "Wirt Z'Bairing" wäre allen eine ÖVP-Alleinregierung am allerliebsten. In der Welt außerhalb wird die heikle Frage "Mit wem koalieren?" wohl noch oft gestellt werden. Aber der Wahlkampf hat ja erst begonnen.