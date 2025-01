Sensation in Salzburg: Edtstadler wird Landeshauptfrau, Schnöll Vizekanzler?

In Salzburg bahnt sich eine Sensation an. Für 13 Uhr kündigt Landeshauptmann Wilfried Haslauer, ÖVP, eine Erklärung an. Dass er darin seinen Rückzug als Landeshauptmann und Landesparteiobmann für Sommer verlautbaren wird, ist bekannt. Als sein Nachfolger gilt seit Langem der derzeitige Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, für den sich sowohl Haslauer als auch die Landespartei mehrfach ausgesprochen haben. Doch nun könnte nach profil-Informationen alles anders kommen. Denn in einem radikalen Meinungswechsel soll nun Noch-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler als Nachfolgerin designiert werden.

Edtstadler hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, nicht mehr als Ministerin zur Verfügung zu stehen und wieder in ihr Heimatbundesland Salzburg ziehen zu wollen. Seitdem wird darüber spekuliert, dass Edtstadler doch zu Höherem berufen wird, obwohl sie in der Salzburger ÖVP über keine Hausmacht verfügt und jede landespolitische Ambition verneinte. Allerdings fürchten manche schwarzen Spitzenfunktionäre, der parteiintern zwar beliebte, aber etwas farblose Schnöll würde neben der populären FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek ins Hintertreffen geraten. Dazu äußerte Schnöll intern, lieber mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.

Blaue Hürde

Eine Hürde müsste Edtstadler allerdings noch nehmen. Zur Landeshauptfrau muss sie vom Salzburger Landtag gewählt werden. Marlene Svazek hat der ÖVP bisher allerdings nur zugesagt, Stefan Schnöll zum Landeshauptmann zu wählen.

Wird Edtstadler tatsächlich Haslauers Nachfolgerin, wird Salzburg in Zukunft von zwei Frauen an der Spitze regiert. Und bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2028 gibt es ein weibliches Duell um den Landeshauptfrau-Posten: Karoline Edtstadler gegen Marlene Svazek.

Stefan Schnöll wird an der Gerüchtebörse als Vizekanzler und möglicher zukünftiger ÖVP-Bundesparteiobmann gehandelt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass er als Landesrat (und zukünftiger Landeshauptfrau-Stellvertreter) in der Salzburger Landesregierung verbleibt, vor allem auch aus privaten Gründen.