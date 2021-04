Sigrid Maurer: "ÖVP sucht ihr Heil im Gegenangriff"

profil: Anschober hatte sich immer wieder für Fehler entschuldigt. Ist das ein Schwächezeichen?



Maurer: Im Gegenteil. Es gehört zwar in der Politik dazu, die eigene Arbeit und die eigenen Erfolge bestmöglich zu verkaufen. Aber man muss sich auch für eigene Fehler entschuldigen - sonst entsteht die Erwartung, dass Politikerinnen und Politiker perfekt sind. Das können sie aber nie sein.



profil: Die ÖVP entschuldigt sich selten für Fehler, verfolgt eher die Devise: Alles richtig gemacht.



Maurer: Jede Partei muss entscheiden, wie sie Politik machen möchte. Unser Stil ist das nicht. Unser Anspruch ist, auch Fehler einzugestehen.



profil: Anschober hat bei seinem Rücktritt vielen gedankt - Koalitionspartner ÖVP und Bundeskanzler Sebastian Kurz aber ausdrücklich nicht. Ist es so schlimm, mit der ÖVP zu regieren?



Maurer: Nein. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, die Koalitionswelt mit der ÖVP auch nicht. Es gibt Fouls - und es gibt eine gute Zusammenarbeit. Wir sind in der Regierung, um etwas voranzubringen. Anschober kann das, nach über einem Jahr des Durcharbeitens, nicht mehr mit voller Energie leisten. Er hat eine sehr gute und emotionale Abschiedsrede gehalten, die viele zu Tränen gerührt hat. Diese steht für sich.



profil: Auch die Herzerl-Chats aus der türkisen Familie zeigen einen überaus herben Umgang mit Andersdenkenden.



Maurer: Ich erlebe die türkise ÖVP im direkten Gespräch anders als in den abwertenden Chatnachrichten. Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen, und letztlich zählt, was wir umsetzen. Gerade im Klimabereich, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen, haben wir da im letzten Jahr sehr viel weitergebracht. Natürlich ist die ÖVP nicht schlecht darin, Dinge als ihren Erfolg zu verkaufen - aber das gehört in der Politik ein Stück weit dazu.