Immunschwäche: Schwere Covid-Erkrankungen trotz vollständiger Impfung

Angesichts der Symptomatik führten die Ärzte in dem niederösterreichischen Krankenhaus einen Covid-Test durch. Ergebnis: positiv. Für kurze Zeit sah es aus, als würde sich der Patient rasch erholen – doch dann, eigentlich unerwartet, verschlechterte sich der Zustand zusehends. Alle Bemühungen der Mediziner schlugen fehl.

Es handelt sich nicht bloß um ein weiteres beklagenswertes Opfer der Pandemie. An dem Fall ist ein Umstand auffällig, der durchaus Anlass zur Besorgnis gibt: Der Vater von Robert R. war geimpft. Er hatte bereits beide Dosen des BioNTech-Vakzins erhalten. Die zweite Teilimpfung lag zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme etwa zwei Wochen zurück – lang genug, um einen Impfschutz aufzubauen. Doch genau der blieb aus: Zwei Tests im Spital konnten keine Antikörper nachweisen.

Nicht immer sind die Verläufe so dramatisch wie im Fall des Vaters von Robert R., doch es mehren sich Berichte von Personen, die trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet werden oder an Covid erkranken. Er habe in seiner Ordination die „ersten beiden 80 plus mit vollständiger Immunisierung, die jetzt an Covid-19 symptomatisch erkrankt sind“, vermeldete ein Allgemeinmediziner vorige Woche. Von Klinikärzten stammen ähnliche Fallgeschichten, darunter auch aus dem Wiener AKH.

Keine Impfung schützt zu 100 Prozent, es gibt immer Personen, bei denen der Impfschutz nicht greift. Im Fall der Covid-Vakzine kommt das eigentlich, dachte man, ziemlich selten vor: Alle momentan bei uns eingesetzten Impfstoffe – ob von BioNTech, Moderna oder AstraZeneca – sind sogar außergewöhnlich effektiv.