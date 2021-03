Zitate der Woche: "Bitte halte mich nicht für ganz deppert"

"Kurz muss weg." - FPÖ-Klubchef Herbert Kickl heizt die Corona-Gegner-Demo auf....

"Ich sehe keinen einzigen Alu-Hut, von dem die immer daherfaseln, die Träger der Corona-Stahlhelme in den Regierungsbüros." ...Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme sind ihm dort nicht begegnet.

"Was dort in Israel läuft, ist auf der einen Seite ein Massenexperiment der Pharmaindustrie und auf der anderen Seite ein System der Gesundheitsapartheid." - Kickls Beitrag zu Israels Impfstrategie.

"Ich halte diese Ereignisse für inakzeptabel, es widert mich an, und ich bin auch der Meinung, dass so etwas in Österreich keinen Platz haben sollte." - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wendet sich gegen "Sieg-Heil"-Rufe, Antisemitismus und "Hooliganmentalität" der Demonstranten.