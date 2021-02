Rechtfertigt die Pandemie das Verbot von Demonstrationen?

Die FPÖ war in der Vergangenheit selbst oft genug für ein Verbot diverser Demonstrationen aufgetreten, und als Retter der Demokratie ist Herbert Kickl aus verschiedensten Gründen keine glaubwürdige Besetzung. Dennoch haben die Freiheitlichen mit ihren Einwänden diesmal recht. Es sind keineswegs nur rechtsradikale "Corona-Leugner" und Verschwörungstheoretiker, die ihrem Protest gegen die Pandemiebekämpfung Ausdruck verleihen wollen. Und selbst wenn es so wäre, müsste das in einer Demokratie möglich sein. Ob eine Demonstration stattfinden darf oder nicht, entscheidet sich ja nicht an der Frage, ob die Teilnehmer sympathisch und ihre Anliegen vernünftig sind.



Nimmt man die bisherige Judikatur als Maßstab, dürfte das umfassende Demonstrationsverbot vor dem Höchstgericht nicht halten. "Würde allein der Umstand eines Risikos von Auseinandersetzungen bereits in jedem Fall erlauben, eine geplante Versammlung zu untersagen, liefe dies auf ein - mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen nicht zu vereinbarendes - vorbeugendes Versammlungsverbot hinaus", heißt es etwa in einer Urteilsbegründung des Verfassungsgerichtshofes vom 14. März 2013. Es ging in dem Fall um das Verbot einer von der ÖH geplanten Demonstration gegen den Akademikerball zwei Jahre zuvor. Damals herrschte keine Pandemie, aber von bevorstehenden "Gesetzwidrigkeiten" konnte die Polizei durchaus ausgehen, nachdem bei einer unangemeldeten Protestaktion am Vorabend des Balls diverse Mistkübel in Brand gesetzt worden waren. Außerdem argumentierte die Behörde mit teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Veranstaltung in den Vorjahren. Reicht nicht, befand das Höchstgericht und stellte eine "Verletzung der Versammlungsfreiheit" fest.