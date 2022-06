Sommerzeit und SPÖ: Reif für die Donauinsel!

Auf den Plätzen hinter Wien folgen Kopenhagen und Zürich. Kopenhagen hat ja wenig zu bieten außer einer Meerjungfrau-Statue, die kleiner ist als die malenden Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn. Und Zürich ist bekanntlich doppelt so groß wie der Wiener Zentralfriedhof, aber nur halb so lustig. Die Konkurrenz für Wien war also überschaubar. Trotzdem wurde der erste Platz vom Rathaus so lautstark vermarktet wie das Video-Telefonat von Bürgermeister Ludwig mit seinem Kiewer Amtskollegen Witali Klitschko, bei dem es sich – wie später bekannt wurde – gar nicht um den echten Klitschko handelte, auch nicht um dessen Bruder, sondern um einen Fake-Klitschko. Kein Grund zur Scham: Die Bürgermeisternden von Madrid und Berlin fielen auf den falschen Klitschko ebenfalls herein. Dem Stadtchef von Zürich wäre so ein Missgeschick wahrscheinlich nicht passiert. Aber dort ist es auch nur halb so lustig.