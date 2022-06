Nach Corona: Ein Fest für den Volksanwalt

Einen besonderen Fall für den Volksanwalt schildert in ihrer Begrüßungsrede ÖVP-Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs. Ein Strafgefangener beschwerte sich, weil er im Knast seine Lebensgefährtin nicht heiraten konnte. Die Volksanwaltschaft griff ein und brachte den Mann vom Häfen in den Hafen. Dazu hat die Bundesratspräsidentin ein Zitat von Victor Hugo vorbereitet: „Es ist leicht, gut, aber sehr schwierig, gerecht zu sein.“

Nach der Bundesratspräsidentin spricht der Bundespräsident, allerdings nur per Videobotschaft. In Zeiten von Corona hat man sich an so etwas schon gewöhnt. Danach redet in Fleisch und Blut der derzeitige Vorsitzende der Volksanwaltschaft, Walter Rosenkranz. Er erklärt, warum fast ausschließlich Politiker Volksanwälte werden: Erstens kennen sie sich mit Behörden aus und zweitens mit der Vertretung der Bürger. Und drittens – aber das erwähnt Rosenkranz nicht – werden die Volksanwälte vom Nationalrat nach der Größe der Fraktionen gewählt, weil die Volksanwaltschaft formal dem Parlament untersteht. Ein Außenstehender hat da nur geringe Chancen. Es ist eben sehr schwierig, gerecht zu sein.

Platz im Palais

Werner Amon war jahrelang ÖVP-Abgeordneter und für kurze Zeit sogar Generalsekretär seiner Partei. Bernhard Achitz war hochrangiger SPÖ-Gewerkschafter. Und Walter Rosenkranz fungierte als Klubobmann der FPÖ. Bei der Festveranstaltung im Parlament zeigt Rosenkranz, dass Volksanwälte sparsam sein können, auch wenn sie in einem Innenstadt-Palais logieren. In der „Rottalschen Kammermusik“ spielt er – durchaus virtuos – die Gitarre.

Nach Rosenkranz sprechen seine Kollegen Amon und Achitz. Danach ist Chris Field an der Reihe, Präsident des International Ombudsman Institute, das insgesamt 205 Ombudsstellen in 106 Staaten vertritt. Fields ist Australier und seine Teilnahme eine Ehre, auch wenn die Anreise verhältnismäßig kurz war. Das International Ombudsman Institute hat seinen Sitz bei der Volksanwaltschaft in Wien. In so einem Innenstadt-Palais ist ja auch reichlich Platz.