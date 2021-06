Die Existenz von Viren, die sich über Wirtszellen vermehren und verbreiten, war noch unbekannt und alte Vorstellungen allzu mächtig: Giftige Ausdünstungen über den Schlachtfeldern seien die Ursache für das unbekannte Böse, das in starken Winden über die Welt geblasen werde. So las man es in populären Zeitschriften. Der kühle und regnerische Juni sei schuld am grassierenden Fieber, so mutmaßte der Wiener Stadtphysikus, der die Maßnahmen in der Reichshauptstadt der Monarchie zu verantworten hatte. Eine Strafe Gottes, so wurde von den Kanzeln gepredigt. Im Verlauf des Sommers wurde es ruhiger um die Krankheit, doch Anfang September war sie plötzlich wieder da. Mit neuer Kraft und Wucht, und die Menschen starben wie die Fliegen, ohnehin schon geschwächt von vier Jahren des Krieges, des Hungers, der Kälte und des Elends.