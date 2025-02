Fast zwei Wochen sind nun vergangen, seitdem Ahmad G. in der Villacher Innenstadt mit einem Messer wahllos auf Zivilisten einstach und dabei einen 14-Jährigen tötete. Der 23-Jährige bekannte sich als Anhänger der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ und soll sich innerhalb weniger Monate über die Kurzvideoplattform TikTok so heftig radikalisiert haben, dass er beschloss, Menschen zu töten. Diese schreckliche Tat kein Einzelfall mehr – in den vergangenen Monaten radikalisierten sich immer mehr junge Menschen und hatten Ähnliches vor wie Ahmad G.

Mehr Polizei, Messerverbote

Dazu möchte man weitere freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegen Gefährder. Beispielsweise will man auch das Waffengesetz weiter ausbauen und das Tragen bestimmter Messerarten verbieten. Außerdem ist geplant, auf stärkere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz zu setzen. Das Sicherheitspolizeigesetz soll zur Professionalisierung von Sicherheitsüberprüfungen von Personen novelliert werden.

Deradikalisierung und Prävention

Im ersten schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm kam Radikalisierung weniger ausführlich vor als jetzt – das Attentat in Villach hat einiges verändert. Insbesondere Präventions- und Deradikalisierungsarbeit soll österreichweit weiter ausgebaut werden, etwa an Schulen und in Jugendzentren. Allgemein soll es vor allem eine bessere Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bundesländern geben. Für die Haft- und Justizanstalten sind besondere Radikalisierungspräventions- und Monitoringstellen geplant.

Aufgestockt wird zudem das Personal, das sich mit Aufklärung und Bekämpfung jeglicher Form von Extremismus beschäftigt.

Dass soziale Netzwerke wie TikTok und Instagram in puncto Radikalisierung nicht zu unterschätzen sind, hat man erkannt und plant eine Gegenoffensive. Mit einem Maßnahmenpaket gegen Online-Radikalisierung möchte man verstärkt regulieren, kontrollieren und unterstreicht nochmals die Wichtigkeit des Digital Services und Digital Market Acts. Die Vorhaben sind aber vorerst nichts anderes als Wünsche an Brüssel: Die Dreierkoalition will sich auf europäischer Ebene dafür engagieren, dass Accounts von Hasspredigern gesperrt werden. Zudem soll es ein Hassprediger-Register inklusive Einreiseverbot in den Schengen-Raum geben. Ein TikTok-Verbot, wie nach dem Villach-Attentat im Kärntner Landtag gefordert wurde, ist nicht geplant.

In die Verantwortung gezogen werden allerdings nicht nur Protagonisten extremistischer Inhalte, sondern auch alle, die sie verbreiten. Unter Strafe gestellt soll die Verbreitung extremistischer, terroristischer Propaganda werden – insbesondere, wenn es dabei um die Ablehnung der österreichischen Rechtsordnung geht. Die digitale Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen möchte man hingegen verstärkt fördern.

Für Schulen wird ein Deradikalisierungskonzept entwickelt, das präventiv wirken soll. Besonders Jugendliche, die anfällig sind, sollen aufgeklärt werden, bevor es zu spät sein könnte. Konkret ist das mit Workshops, verstärkter Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie Mentoring- und Peer-Projekten geplant. Länder und Gemeinden sollen bei diesen Präventions- und Deradikalisierungsprogrammen mitwirken. Der Nationale Aktionsplan (NAP) „Extremismusprävention und Radikalisierung“ soll außerdem weiterentwickelt werden. So will man an Schulen und anderen Einrichtungen über Risiken einzelner Extremismusformen aufklären, die Radikalisierungstendenzen bei einzelnen Personen frühzeitig erkennen, eindämmen und stärker auf Deradikalisierungsarbeit zur Rückfallprävention radikalisierter Personen setzen. Zudem soll eine Liste extremistischer Organisationen erstellt und veröffentlicht werden. Und: Man möchte die Eltern von Kindern mit Radikalisierungsverdacht stärker in die Pflicht nehmen. Es soll polizeiliche Regelbelehrungen sowie sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen mit verpflichtender Teilnahme der Erziehungsberechtigten geben.

Dazu soll die Dokumentationsstelle „Politischer Islam“ weiterentwickelt werden, wie genau, ist noch unklar.

Bei Personen, die in Österreich Asyl ansuchen, soll im Verfahren berücksichtigt werden, ob sie extremistische oder terrorverherrlichende Inhalte auf Social Media teilen. Das wird die ohnehin bereits lange Asylverfahrensdauer jedenfalls nicht beschleunigen.