SPÖ: Jetzt kann nur noch Kaiser Rendi-Wagner retten

Niederösterreich markiert aber noch nicht die Entscheidung im Diadochenkampf an der Parteispitze zwischen ihr und ihrem stärksten Kritiker, dem burgenländischem Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil. Am 5. März wählt Kärnten – mit dem roten Landeshauptmann Peter Kaiser als Titelverteidiger. Hält er sein Amt ohne gröbere Verluste, hat sich die von Beginn an angezählte Rendi-Wagner ein weiteres Mal in die Verlängerung gerettet. Baut auch Kaiser deutlich ab, wird auch der mächtigste Rote, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Rendi-Wagner nicht mehr an der Parteispitze halten können. Dann läuft alles in Richtung Hans Peter Doskozil als künftigem SPÖ-Chef – sofern er will und kann. Inhaltlich hat er das Match gegen Rendi-Wagner durch seine prononciertere Asyl- und Sozialpolitik bereits gewonnen.