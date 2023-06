SPÖ-Vorsitzwahl: Tage des Leids

Zeiten des Vorsitzwechsels sind bei den Sozialdemokraten meist Zeiten des Leids. Nur selten gelang der Übergang manierlich.

1957 wurde der erste Parteichef nach 1945, Adolf Schärf, von seiner Partei ins Präsidentenamt weggelobt. In seinem Tagebuch klagte er bald über die lähmende Fadesse und Einsamkeit in der Hofburg.

Dramatisch verlief die nächste Ablöse: Schärfs Nachfolger Bruno Pittermann war nach der Wahlniederlage von 1966 ablösereif, die ÖVP regierte mit absoluten Mehrheit allein. Der bisherige Außenminister Bruno Kreisky zeigte zum Entsetzen der Wiener SPÖ und der roten Gewerkschaftsfraktion auf: Er wollte dem darüber ebenfalls fassungslosen Pittermann nachfolgen. Zuvor hatte er clandestine Vorgespräche in den Bundesländern geführt. So sehr die Frontstellungen jenen von 2023 glichen, so unterschiedlich waren die Rituale und die Kanddaten. Kreisky, der 16 Jahre zuvor aus der schwedischen Emigration zurückgekommen war, unterschied sich in Weltgewandtheit und Bildung von den meisten anderen Funktionären. Am Parteitag 1967, abgehalten in der Wiener Stadthalle unter Ausschluss der Öffentlichkeit, warf man ihm bezeichnender Weise ein Interview in der „Frankfurter Allgemeinen“ vor. Gespräche mit der bürgerlichen „Feindpresse“ galten damals noch als Verrat.

Kreiskys Gegner stellten den jungen Innenminister Hans Czettel als Gegenkandidaten auf, der aber im Parteivorstand in der Minderheit blieb und sich nicht mehr der Abstimmung im Plenum stellte.

Den Hauptangriff gegen Kreisky ritt mit einiger Brutalität ÖGB-Präsident Anton Benya. Obmann der ebenfalls Kreisky-feindlichen Wiener SPÖ war Bürgermeister Felix Slavik. Slavik war 1936 neben Kreisky beim großen „Sozialistenprozess“ auf der Anklagebank der Austrofaschisten gesessen und wie dieser zu einem Jahr Kerker verurteilt worden. Am Parteitag gab er seinen Delegierten die Abstimmung frei, das brachte Kreisky die erforderliche Mehrheit. Der suchte sofort nach der Wahl den Kontakt zu Anton Benya, seinen Vorgänger Pittermann machte er zum Klubobmann.