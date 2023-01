Natürlich hat die Klimakrise einen massiven Einfluss darauf, wo und wie in Österreich zukünftig skigefahren wird. Saisonen werden später beginnen, sich insgesamt verkürzen, Skigebiete in tieferen Lagen werden, sofern sie nicht ohnehin schon geschlossen wurden, kaum noch wirtschaftlich rentabel zu betreiben sein. Wir werden damit leben müssen, dass wir nicht mehr bis auf 500 Meter runter wedeln können. Meine Prognose ist, dass es bei Talstationen unter 1000 Metern weder wirtschaftlich darstellbar noch ökologisch vertretbar sein wird, in Pisten und Lifte zu investieren. Dort, wo Skifahren möglich bleibt, braucht es die ressourcenschonendste Herangehensweise und den Einsatz umwelt- und klimaschonender Technologien. Was es hingegen gar nicht braucht, sind Neuerschließungen oder weitere Zusammenschlüsse von Skigebieten. Gerade im sensiblen hochalpinen Gelände muss der Schutz der Naturlandschaft an oberster Stelle stehen.

Soll es weiterhin Ziel sein, dass jedes Kind Skifahren lernt?

Kogler