Sprachwissenschaftlerin: „Bei Goethe war auch von Studierenden die Rede“

Zu Beginn würde ich Sie um eine Prognose bitten: Wird es im deutschsprachigen Raum jemals einheitliche Formen für geschlechtergerechte Sprache geben?

Nübling

Das glaube ich nicht. Meine Prognose ist, dass geschlechtersensible Sprache zunehmen wird, und sie wird variantenreich bleiben. Das Deutsche ist ohnehin sehr variantenreich und elastisch, auf vielen Ebenen. Manche benutzen viele Nebensätze, Fremdwörter oder haben einen dialektalen Einschlag.

Derzeit regiert ohnehin das generische Maskulinum – also die grammatikalisch männliche Form, die für beide Geschlechter stehen soll. Gibt es Situationen, in denen es besser funktioniert als in anderen?

Nübling