Staatsbürgerschaft: "Nach Rasse und Sprache"

Die Historikerin Heindl sagt zur aktuellen Debatte: "Gemessen am Staatsbürgerrecht der Monarchie stehen wir heute im Mittelalter. Früher waren wir auch rechtlich schon einmal ein Einwanderungsland."



Im Josephinischen Gesetzbuch von 1786 wurden Fremde in "nützliche" und "bedenkliche" unterschieden. Als "bedenklich" galten Vaganten, Gaukler und Schausteller. Das Fremdsein war aber auch soziale Kategorie. Gemeinden mussten für Arme aufkommen, die nicht mehr für sich selbst sorgen konnten. Wenn jemand auch längst woanders lebte, wurde er im Fall der Bedürftigkeit in jenes Dorf abgeschoben, das im Heimatschein vermerkt war. In offenen Leiterwagen wurden die Schüblinge unter Polizeibegleitung quer durch die Kronländer gekarrt.