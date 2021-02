St. Anton unter Corona-Quarantäne: "Werden nicht im Stich gelassen"

profil: Was ist nun noch zu tun, um die Quarantäne umzusetzen? Mall: Im Moment erheben wir, wie viele Menschen noch den Ort verlassen müssen. Wir haben drei Checkpoints, bei denen kontrolliert wird, dass nur noch Anrainer in den Ort kommen und im Endeffekt dann niemand mehr hinaus. Polizei und Bundesheer sind vor Ort. Unser Krisenstab trifft sich zwei Mal pro Tag und wir versuchen, die Bevölkerung so gut wie möglich zu informieren.