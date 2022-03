Stift Klosterneuburg: Bernhard Backovsky kirchenrechtlich „ermahnt“ 

Größeres Aufsehen sollte offenbar vermieden werden. Die Untersuchung durch einen „unabhängigen Kirchenrechtler“ sei nun abgeschlossen, verlautete das Stift Klosterneuburg am Mittwoch. Und: Langzeit-Propst Bernhard Backovsky handelte sich eine „kirchenrechtliche Monitio (Ermahnung)“ ein.

Die Gründe bleiben vage. Zwar wird auf die „Feststellung von Versäumnissen zur Unterbindung des Vorkommens bzw. der späteren Aufarbeitung von Missbrauchsfällen sowie sexuellen Fehlverhaltens von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Stiftes seitens der damaligen Stiftsleitung“ verwiesen.

Um welche konkreten Versäumnisse es geht, darüber verschweigt sich das Kloster der Augustiner Chorherren – ganz so, als wäre es eine lässliche Kleinigkeit, dass der Propst, der dem vielleicht reichsten Stift in Europa ein Vierteljahrhundert lang vorstand und zum Generalabt der Augustiner Chorherren aufgestiegen war, am Ende seines Wirkens einräumt, nun „klarer und bewusster“ zu sehen, für „meine Versäumnisse aufrichtig um Verzeihung“ bitten muss und sich darüberhinaus „für eine angemessene Zeit aus der Gemeinschaft des Konvents zurückziehen“ muss, um dem „Aufbruch der Stiftsgemeinschaft“ Raum zu geben.

Es ist ein unrühmlicher Abgang und so wenig normal, wie vieles im Stift Klosterneuburg in diesen Monaten und Jahren. Backovskys „Monitio“ ist eine Demontage, die reichlich spät, aber nicht aus heiterem Himmel kommt. In dem Kloster vor den Toren Wiens geht es seit Jahren rund: 2017 hatte profil nach gemeinsamen Recherchen von Johannes Heibel, Gründer der deutschen "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e. V." und der "Mainpost"-Reporterin Christine Jeske einen Missbrauchsfall öffentlich gemacht, der zwar lange zurücklag, aber den verantwortungslosen Umgang der Kirche mit Tätern in den eigenen Reihen beispielhaft vor Augen führte.