Strafen drohen: Die ÖVP und ihr Problem mit dem Seniorenbund

Dieselbe Adresse: Der „NÖ Seniorenbund“ ist eine Teilorganisation der ÖVP und hat seinen Sitz in der Landesparteizentrale in der St. Pöltner Ferstlergasse. Der Verein „NÖs Senioren“ hat seinen Sitz an derselben Adresse. Aber er hat laut Vereinsstatuten – sie liegen profil und der „Krone“ vor – nichts mit der ÖVP zu tun.