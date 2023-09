Straftäter Teichtmeister: Der Ruf der Straße

Nach vier Stunden Verhandlung kommentierte Richter Stefan Apostol die Entscheidung am 5. September knapp und klar: „Das Urteil ist nicht dem Ruf der Straße gefolgt.“ Stattdessen folgte der Schöffensenat am Wiener Landesgericht für Strafsachen dem Gesetz, verurteilte den Schauspieler Florian Teichtmeister zu zwei Jahren Freiheitsstrafe und verfügte die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Beide Sanktionen wurde ihm unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Teichtmeister muss sich in eine fachpsychiatrische Behandlung begeben und dem Gericht alle zwei Monate nachweisen, weder Alkohol noch Drogen zu konsumieren. Verstößt er gegen die Anordnungen, droht ihm der Maßnahmenvollzug.

Der frühere Burgschauspieler hatte von 2008 bis 2021 pornografische Darstellungen und Bilder von missbrauchten Kindern und Jugendlichen gehortet, insgesamt 76.000 Dateien auf 22 Speichermedien. Vor dem Gericht – also auf der Straße – versammelte sich schon vor Prozessbeginn eine Handvoll Demonstranten. Dazu hatten sie einen Galgen mitgebracht, auf dessen Querbalken der Name „Teichtmeister“ eingekerbt war.

Nach der Aussage von Juristen fiel die Strafe für Teichtmeister – zwei Jahre bei einer Strafdrohung von bis zu drei Jahren – relativ hart aus. Die bedingte Strafnachsicht sei bei einem geständigen Ersttäter Usus. Dass Teichtmeister für seine Taten keinen einzigen Tag ins Gefängnis muss, sorgte dennoch für heftige Debatten. Die ÖVP forderte härtere Strafen, die vom Justizministerium ohnehin geplant sind.

Emotionalisierte Debatten

Allerdings sprechen sich Experten dagegen aus. Höhere Strafen hätten bei Taten, hinter denen ein Suchtverhalten stehe, keine präventive Wirkung, meinte die Strafrechtsprofessorin Katharina Beclin gegenüber der APA. Wichtiger als Anlassgesetzgebung wären „bewusstseinsbildende Maßnahmen“, die dazu beitragen, „dass Täter überführt und verurteilt werden können“. Vor einer weiteren Emotionalisierung der Debatte sei zu warnen.

Doch Emotion ist einer der wichtigsten Treiber der Politik. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, im Zivilberuf Anwalt, hielt fest, das Urteil sei „ein fatales Signal sowohl an Täter und auch an die Opfer“. Die Wiener Gemeinderätin Laura Sachslehner, Stockers Vorgängerin im Generalsekretariat, nannte es gar „einen Schlag ins Gesicht für jeden, der an Gerechtigkeit in unserem Rechtssystem glaubt“. Die radikalste Reaktion kam vom Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp: „Wenn der Rechtsstaat so versagt, braucht man sich in Zukunft über Selbstjustiz nicht wundern.“

Das Gegenteil von Nepps Behauptung ist wahr. Der Rechtsstaat hat im Fall Teichtmeister nicht versagt, sondern funktioniert. Und gefühlte Gerechtigkeit herzustellen, wie Laura Sachslehner meint, zählt nicht zu den Aufgaben eines Gerichts.

Gerechtigkeit bedeutet in der Justiz, ohne Ansehen der Person nach Gesetzeslage zu urteilen – und nicht nach dem Glauben der Rechtsunterworfenen. Wer „absolute Gerechtigkeit“ finden will, so schrieb Hans Kelsen 1953 in einem Aufsatz, müsse sich „zur Religion und Metaphysik“ wenden.

Offen ist, ob Stocker und Sachslehner wirklich glauben, was sie sagen, oder nur der Vox populi folgen. Anwalt Stocker weiß wahrscheinlich, auf welch dünnem Eis er sich bewegt, wohingegen Sachslehner und Nepp aus tiefer Überzeugung emotionalisieren.