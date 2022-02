Den Aktivisten gehe es nur um „Radau“, nicht um die Umwelt, ist sich Bockberger sicher. Täglich macht der Pensionist seinem Ärger auf Facebook Luft: In der Gruppe „Lobautunnel JETZT!“, die aus knapp 1200 Mitgliedern besteht, ist er einer der eifrigsten Poster. Fielen bislang vor allem die Klimaschützer mit ihren Blockadeaktionen und Besetzungen auf, zeigen sich auch die vehementen Befürworter des Lobau-Projekts immer wütender.

Auffällig wurde die Facebookgruppe, als in der Nacht zum 31. Dezember eine Holzhütte auf einer von Aktivisten besetzen Baustelle in Flammen aufging. Acht Lobau-Besetzer, die in der Konstruktion schliefen, wurden durch das Feuer geweckt und entkamen über die Fenster. Die Polizei vermutet Brandstiftung, der Verfassungsschutz ermittelt. In der „Lobautunnel JETZT!“-Gruppe herrschte Jubel: „Der Brandstifter for Präsident“, postete einer, einen „Orden für den Täter“ wünschte sich ein 72-jähriger Ex-Bezirksrat der SPÖ.

Schon im Vorfeld des Brandes hieß es in Kommentaren: „Hingehen und abfackeln“ oder „Ich würde 5 Liter Sprit beisteuern! Die Sch… Pyramide brennt wie Zunder.“ Die Grüne Landtagsabgeordnete Heidi Sequenz übergab eine Sammlung von Postings der Wiener Staatsanwaltschaft.

Gegründet wurde die Gruppe „Lobautunnel JETZT!“ vom niederösterreichischen ÖVP-Gemeinderat Michael Machek. „Ich wollte Menschen eine Stimme geben, die auf das Auto angewiesen sind“, sagt er zu profil. Machek habe bereits im vergangenen Sommer mit dem Stopp des Lobautunnels gerechnet.