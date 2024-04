Studie: So können auch Nicht-Akademiker von Bildungskarenz profitieren

Die Kritik an den laschen Kriterien für die Bildungskarenz dürfte einen wahren Kern haben. Das legt zumindest das Kursangebot eines Anbieters nahe, der laut Eigenangaben auf „Bildungskarenz per Fernstudium“ spezialisiert ist: Neben „Angst- und Stressbewältigung“, „Autobiografisches Schreiben“ und „Maschinenschreiben am PC“ bietet die Schule mit Sitz in Wien auch Weiterbildungen zu „Persönlicher Lebensführung“, „Wellness“ und „Zeitmanagement“ an.