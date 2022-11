Die Geschichte, die sich in dieser Nacht existenziell zuspitzte, beginnt mit einer Kindheit in einer "hochgestochenen" Familie, die sich "alles leisten" konnte und von außen betrachtet "überaus glücklich" war. Drei Töchter, umsorgt von einer"hingebungsvollen Mutter". Silvi M. macht eine Pause und holt für den nächsten Satz tief Luft: "Die Wahrheit ist: Es hat sehr viel Misshandlung, Entwertung, Manipulation, Missbrauch gegeben, auch sexuellen." Sie wird die Person, die ihr all das angetan hat, ein einziges Mal "Mutter" nennen, sonst stets nur "die Erzeugerin", manchmal auch "meine Erzeugerin".

Wir beginnen mit dem Riesenglück. Damit, dass Silvi M. in einem der Momente, als der Abgrund näher war als alles andere, sich bei einer Telefon-Helpline "verplapperte",die Frau am anderen Ende der Leitung M.s Therapeutin ausfindig machte, diese sich ins Auto setzte und mit ihr alles machte, was zu machen war, um am Leben zu bleiben: Magen entleeren. Wasser trinken. Auf und ab gehen.

Neben dem bodenlosen Abgrund lauerte das Riesenglück. Und am Ende behielt es die Oberhand. Silvi M. ist bereit, über beides zu reden: den Abgrund, der sie mehrmals zu verschlingen drohte, und das Riesenglück, am Leben zu sein. Es wird kein leichtes Gespräch. Die 66-Jährige geht am Stock. Später wird sie erzählen, warum ihr die Hüfte zu schaffen macht. Sie holt Kaffee aus der Küche. Noch ist es warm genug, um draußen zu sitzen. Es wird sich als wohltuend erweisen, Luft, Wiesen und Vögel um sich zu haben, wenn es um den Tod geht. Nicht mehr weiterzuwissen. Um Suizid. Selbstmord sagt man nicht. Das Wort stempelt Verzweifelte zu Schuldigen. Auch Freitod trifft es nicht. Worin liegt die eigene Entscheidung, wenn der Tod als vermeintlich letzter Ausweg vor Augen steht?

Jahrelang quält sich M. mit der Frage, was mit ihr nicht stimmt, bis es ihr wie Schuppen von den Augen fällt, dass "die Troubles mit meiner Erzeugerin Missbrauch waren". Kurz darauf werden durch profil die Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Kardinal Hans Hermann Groër öffentlich. "Das kenne ich", habe sie gedacht und sich geschworen, ihr Kind vor ähnlichen Übergriffen zu bewahren. Es sollte früh lernen, Nein zu sagen. Mit 40 bricht M. den Kontakt zu ihrer Mutter ab. Etwa um diese Zeit habe sie erfahren, dass es ihre mittlere Schwester ebenso schlimm erwischt hatte wie sie. Von der jüngsten, sie ist mittlerweile ebenfalls über 60, wisse sie es bis heute nicht. Immer wieder hadert sie mit den Grenzen zwischen sich und den anderen. Sie entwickelt eine Depression und-"das Wort stört mich, aber so heißt es nun mal"-eine "emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs", die sich dadurch auszeichnet, dass viele Belastungen, zu denen sich eine größere gesellt, ihr den Boden wegziehen können: "Dann bin ich nicht mehr imstande, mir zu sagen: Na, ja, sehr schlimm gelaufen, aber ich stehe noch mit beiden Beinen da, denn da ist kein Boden mehr." Als ihre erste Ehe zerbrach, kaufte sie ihrem Ex-Mann eine Wohnung, verständigte sich mit ihm, wie sie sich künftig um ihre gemeinsame Tochter kümmern würden, tanzte durch ihre leeren Zimmer und freute sich, wieder frei zu sein, um wenig später "so was von abzustürzen". Sie übersiedelt nach St. Egyden. Der Name leitet sich von Ägide her und bedeutet Schutz. M. hofft, hier zur Ruhe zu kommen. Sie findet ein schönes Jugendstilhaus mit einem Bach nebenan, an dem sie stundenlang sitzt, rauchend, ins Wasser schauend. Existenzängste plagen sie, nachdem sie nicht nur ihr Haus in Wien, sondern auch ihren Betrieb verkauft hat. Am Land gibt es wenig Möglichkeiten, etwas Neues aufzubauen.

Ein paar Wochen vergehen. Plötzlich ist der "Suiziddruck" wieder da, "anders und stärker, als ich es gekannt habe". M. sagt, sie habe sich damals an ein länger zurückliegendes Gespräch mit einer Ärztin aus dem Bezirk erinnert. Die Neurologin hatte ihr zu verstehen gegeben, dass Kinder von Elternteilen, die sich das Leben nehmen, nie aufhören, an der Wunde zu leiden, dass die Liebe von Vater oder Mutter zu ihnen nicht roß genug war, um zu bleiben. Einen "besseren Grund zu leben" konnte sie nicht finden. So habe sie sich in jenem Herbst-am Küchentisch sitzend, zum Fenster auf den Baum im Garten hinausschauend-von einer Stunde zur nächsten gebracht. Einatmen. Ausatmen. Blätter zählen. Gedanken bändigen: "Nein! Ich habe mich entschieden! Ich tue es nicht!" Je enger es wird, desto kleiner werden ihre Schritte. Eine halbe Stunde noch. Eine Viertelstunde. Bei der Entlassung aus dem Spital war sie in guter Verfassung gewesen. Woher kam diese wochenlang dauernde suizidale Wucht? "Jede Woche hat sieben Tage. Jeder Tag hat 24 Stunden. Das war der Marathon meines Lebens",sagt M. Sie steht auf, um ein Taschentuch zu suchen. Dann sagt sie: "Irgendwann bin ich aufgewacht, habe zum Fenster hinausgeschaut, und es war-nichts." Als hätte jemand mit den Fingern geschnippt. Vorbei! Die Ärztin, der sie hinterher von diesem Tief berichtete, das so unvermittelt anfing und ebenso endete, hielt es für eine Nebenwirkung des "medikamentösen Einschleichens".Warum sie nicht gleich Hilfe geholt habe, wollte sie wissen. "Ich war verstummt",antwortete M. Nach einigen Jahren setzte sie das Medikament vorsichtig ab. Es ging ihr lange gut. Knapp vor der Pandemie erlitt M. einen Herzanfall, "dann kamen Corona und andere blöde Sachen".Inzwischen konnte sie die Zeichen eines Rückfalls rechtzeitig lesen. Der Arzt, dem sie von ihrer Anspannung berichtete, verschrieb ihr "etwas Leichtes"-,"und das passt jetzt".

"Diesen Schmerz kriegen Hinterbliebene nicht mehr aus dem Herzen."

Seit mehr als zehn Jahren hat M. einen Partner in Wien, der "die Augenhöhe sucht", "unglaublich feinfühlig" sei und selbst an einer schweren Last trage. Seine Tochter war mit 18 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen. Mehr soll davon nicht die Rede sein. Er habe lange darum gerungen, mit dem Verlust leben zu können. Fallweise hole der Schmerz ihn ein, "dann stehe ich ohnmächtig daneben, wenn er leidet wie ein Tier",sagt M. Sie würde gerne "jedem, der daran denkt, sich das Leben zu nehmen, klarmachen, was für einen radikalen Schmerz er seinen Hinterbliebenen zufüge. Den kriegen sie nicht mehr aus dem Herzen. Vielleicht ein Leben lang." Pause. "So ist es."



Ähnliches erzählte M., wenn sie im Rahmen der EU-weiten "Alliance against Depression" mit Psychiatern und Sozialarbeitern durch die Region tourte. "Das Reden gelernt" hat sie auf der psychosomatischen Station in Eggenburg, wo man nicht nur auf ihre Krankheit, sondern auch auf die seelischen Ursachen geschaut habe. Später praktizierte sie es in Selbsthilfegruppen. In einer Runde aufmerksamer Zuhörer laut zu denken-und die Stille auszuschöpfen, die sich danach ausbreitet-,fördere mitunter "auch für sie selbst überraschende Gedanken und Erinnerungen zutage". M. gewöhnte sich an, sie zu notieren, "damit ich nicht vergesse, was ich aus mir herausbekommen habe".Noch hilfreicher sei es, anderen zuzuhören: "Da ist man nicht ganz so nahe bei sich, sondern reflektiert wie im Spiegel: Wie wäre das bei mir?"

Oberstes Gebot: Vertraulichkeit

Ihre erste Selbsthilfegruppe fand M. beim Landesverband für Psychotherapie in St. Pölten. Am Land, wo Menschen hinter den Gardinen lauern und jemandes psychische Probleme Stoff für Dorftratsch liefern, finden Treffen meist im privaten, geschützten Rahmen statt. Vertraulichkeit gilt als oberstes Gebot. Alles, was hier erörtert wird, landet in einer imaginären großen Schüssel, auf die am Ende des Treffens ein Deckel kommt. Geöffnet wird sie erst beim nächsten Termin. Außerdem gilt: Über Abwesende wird nicht gesprochen. Jeder teilt M. Erfahrungen. Nachfragen ist erlaubt, ungebetene Ratschläge sind tabu. Hilfe zur Selbsthilfe bestehe vor allem darin, einander das Ohr zu leihen, so M., sie ersetze nicht die Arbeit an sich selbst: "Eine Selbsthilfegruppe ist kein Dienstleistungsunternehmen, das einen wieder gesund macht. Man muss es selbst wollen."