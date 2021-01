Susanne Wiesinger: „Schuljahr müsste wiederholt werden“

Die Buchautorin („Kulturkampf im Klassenzimmer“), frühere Ombudsfrau im Bildungsministerium und Volksschullehrerin in Wien Favoriten, Susanne Wiesinger, plädiert für eine breitflächige Wiederholung des Schuljahres an sogenannten „Brennpunktschulen“ aber auch an manchen städtischen Unterstufen-Gymnasien. In Schulen, in denen die Kinder bereits vor Corona enorme Defizite mitgeschleppt hätten. „Nun ist ein so großer Leistungsabfall zu bemerken, dass ich nur eine Lösung sehe: Das Schuljahr müsste wiederholt werden – von einer Vielzahl der Kinder.“ An ihrer Schule würde das auf einen „Großteil“ zutreffen.