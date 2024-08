So lebt eine achtköpfige syrische Familie mit Sozialhilfe

Abu Ahmad fand die Wohnung über einen Makler. Es ist für Syrer ohne Job sehr schwierig in Wien eine Wohnung zu finden, es kursieren einige Nummern und Namen in der Community. Sie vermitteln Wohnungen und verlangen dafür saftige Provisionen. Abu Ahmad ist froh, dass er diese Bleibe gefunden hat, mit den Nachbarn gebe es ein bisschen Kontakt „Grüß Gott oder Guten Morgen“, erzählt er. Sonst spricht er wenig deutsch, einen Satz kann er aber „Ausländer raus“ mit der Gigi D’Agostino Melodie. „Was wenn Kickl kommt?“, fragt er mich. Er verfolgt diese Nachrichten genau.

Es gibt ein Leben hinter der Zahl, hinter dem Shitstorm. Aber was zeigt sie uns noch? Für Menschen mit wenigen Qualifikationen ist der Anreiz arbeiten zu gehen relativ gering. Sie werden vermutlich für eine anstrengende körperliche Arbeit kaum mehr verdienen als die Summe, die sie als Mindestsicherung jetzt bekommen. Und was zeigt es uns noch? Diese Familie hat sich jahrelang nicht gesehen, lebt jetzt auf nicht allzu viel Platz wieder gemeinsam. Während wir auf dem Sofa sitzen, scherzen die Eheleute immer wieder miteinander, die Kinder kommen, erzählen kurz etwas, verschwinden wieder im Nebenzimmer. Es ist noch ein weiter Weg, aber er scheint an diesen Nachmittagen wirklich nicht unmöglich.

Deutschkurs oder Jobsuche

Aber wie schaut es aus mit Arbeit? In Raqqa in Syrien war er Mechaniker, Lastwagen waren seine Spezialität. Jetzt sitzt er im Deutschkurs, A1 noch immer. Er fügt leise hinzu. „Ich bin über vierzig, ich merke mir die Worte schlecht, es ist schwierig.“ Das AMS möchte, dass er zumindest ein bisschen deutsch lernt, erzählt er. „Ich will wieder arbeiten, entweder arbeiten oder lernen, nur zu Hause, das geht nicht.“ Er möchte wieder nach einer Arbeit suchen, ein Bekannter arbeitet in einer Kfz-Werkstatt, vielleicht ergibt sich dort etwas. Aber eine Sache ist dabei ziemlich sicher, er wird nicht ansatzweise so viel verdienen wie er jetzt Sozialhilfe bekommt.

Der große Sohn ist in der Schule, die Tochter auch. Sie gehen ein paar Straßen weiter in die Schule, derzeit in die Deutschklasse. Abu Ahmad holt einen Brief hervor. „Von der Polizei,“ sagt er nervös. Sein ältester Sohn ist Zeuge einer Rauferei geworden und muss aussagen. Er ist erleichtert, lässt sich auf das Sofa fallen. Abu Ahmad holt währenddessen einen zweiten Brief hervor. Eine Betriebskostennachzahlung, sie haben mehr verbraucht als die Vormieter. Er verzieht das Gesicht, räumt den Brief weg, darum kümmert er sich ein anderes Mal, meint er. Wie sie mit dem Geld auskommen, darüber spricht er kaum. Rein statistisch äußerte sich die Volkshilfe heute auf X (vormals Twitter): "6-köpfige Familie (Paar mit 4 Kindern) braucht laut Schuldenberatung 5.858 € monatlich für bescheidenen Lebensstil. (...)Von Saus & Braus kann keine Rede sein."