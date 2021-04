Telekom Austria: Computer von Personalvertretern untersucht

Lukschs Zentralausschuss lässt sich seit einiger Zeit von einem freiberuflichen Juristen, Dr. H., in personalrechtlichen Angelegenheiten beraten. Dabei wimmelt es in Gewerkschaft und Arbeiterkammer vor qualifizierten Experten. L., ein Personalvertreter der parteifreien Liste A1-United, erfuhr von Details des Beratervertrags. So wird Dr. H.s Gage nicht vom Zentralausschuss bezahlt, sondern von der Geschäftsführung der A1 Telekom Austria um CEO Marcus Grausam. L. sah das teure Engagement offenbar skeptisch, da die Telekom in der Vergangenheit wegen externer Berater kritisiert worden war. Er informierte weitere parteifreie Personalvertreter über seine Bedenken.

Aus Sicht der A1-United war diese Informationsweitergabe unter Personalvertretern zulässig. Die Telekom-Geschäftsführung um CEO Marcus Grausam sah darin einen möglichen strafrechtlich relevanten Verstoß (Paragraf 63) gegen das Datenschutzgesetz und mobilisierte die interne Revision. Computer und Handys von L. wurden ausgelesen, Mail-Ordner durchforstet. Dabei fanden die Revisoren das Mail, in dem L. seine Kollegen informiert hatte. Ende März wurde L. vorläufig suspendiert, womit eine Gehaltskürzung von 30 Prozent verbunden ist.