Thorsten und Stephan Auer-Stüger: „Die biologische Mutter sieht uns nicht als Konkurrenz“

Alexander* ist heute zwölf, seine Schwester Sarah elf. Sie wachsen bei Stephan Auer-Stüger (44) und Ehemann Thorsten (46) auf. Als das schwule Pärchen vor 15 Jahren zusammenkam, war die Vorstellung eines gemeinsamen Kindes weit weg. Ein Arbeitskollege von Stephan, er ist SPÖ-Gemeinderat und Städtebundmitarbeiter, änderte alles. „Er kam als erster schwule Pflegevater mit seinen Zwillingen ins Büro.“ Aus Neugier wurde Interesse - daraus ein Termin beim Jugendamt. „Wir sahen es als Erstinformation“, erzählen die beiden. Die Betreuerin nicht. „Schön, dass sie sich entscheiden haben, Pflegeeltern zu werden“, begrüßte sie die beiden. „Sie hat uns die Entscheidung abgenommen. Am Ende des Gesprächs waren wir im Boot.“

Im Herbst startetet das Paar den wöchentlichen Vorbereitungskurs, mit mehr gleichgeschlechtlichen als heterosexuellen Paaren. Adoptieren war Homosexuellen damals verboten. Besonders intensiv waren die Rollenspiele. Es wurden Situationen nachgestellt, die auf Pflegeeltern zukommen können. „Ein biologischer Vater, der sich sonst nie blicken lässt, taucht beim Geburtstag des Sohnes auf und schenkt ihm eine riesige Maschinenpistole. Ich bekam einen Wutanfall. Und reagierte völlig falsch“, erinnert sich Stephan. Thorsten erinnert sich an Tränen, die flossen, als Porträtfotos von echten Pflegekindern gezeigt wurden. Im alten und im neuen Leben. „Zuerst leere Blicke, dann Funkeln in den Augen.“ Mit den meisten im Kurs blieben sie verbunden. „Wenn einer ein SMS an alle verschickte mit den Worten: ,es ist soweit’, freuten wir uns wie bei einer Geburt eines guten Freundes.“