Die profil-Titelgeschichte: Warum Frauen anders wählen

Christian Kern bei einem Wahlkampfauftritt in Graz

Frauen wählten seit der ersten Republik anders als Männer: Zuerst konservativer, dann rot-grüner. Der Aufstieg der FPÖ vertiefte den Gender-Gap. Warum wählen Frauen anders? Und wird sich das im Oktober ändern?

Ist es das, was Frauen wollen – eine gewisse Coolness? Vielleicht liege es an ihrem Alter, dass sie sich so schwer tue mit der Homo-Ehe, sagte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel bei einem ihrer seltenen Soloauftritte im Fernsehen vergangene Woche. Und da musste auch der junge Mann, der sie attackiert hatte, lachen. Merkel punktet, bei Männern wie Frauen.

.....

Sven Gächter und Christina Pausackl über die aktuelle Titelgeschichte: Warum Frauen anders wählen © Video: profil

Lesen Sie die Titelgeschichte von Eva Linsinger, Christina Pausackl und Christa Zöchling in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper!