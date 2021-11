Totimpfstoff Valneva: „Menschen aus aller Welt warten auf unseren Impfstoff“

profil: Können Sie überhaupt noch eine Rolle spielen neben Biontech/Pfizer und Moderna? Derzeit wird in Österreich nur noch damit geboostert. Es wirkt, als hätten sich die beiden durchgesetzt. Das liegt wohl auch am Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent (Pfizer).

Lingelbach: Die mRNA Impfstoffe haben maßgeblich dazu beigetragen hohe Durchimpfungsraten in kurzer Zeit zu erreichen. Wir haben es allerdings nicht geschafft, die Impfraten auf ein Niveau zu bringen, um die Pandemie zu besiegen. Dies führt im Moment zur Notwendigkeit für Auffrischungsimpfungen. Um diesen Zyklus in Zukunft zu brechen, müssen wir möglichst vielen Menschen über alle Altersgruppen hinweg erreichen. Dazu braucht es ein großes und diversifiziertes Impfstoffangebot. Die erste behördliche Zulassung für VLA2001 würde für die Erstimpfung gelten, aber wir werden auch die notwendigen Daten für die Auffrischungsimpfung generieren.

profil: Wie gut wirkt VLA2001 im Vergleich zu den bereits zugelassen Impfstoffen?

Lingelbach: Wir haben unseren Impfstoffkandidaten VLA2001 in der Phase-3-Studie mit dem Impfstoff von AstraZeneca verglichen. VLA2001 erwies sich als überlegen, was die Titer der neutralisierenden Antikörper anbelangt, hatte ein deutlich besseres Verträglichkeitsprofil und war nicht unterlegen in Bezug auf die Serokonversionsraten (also der prozentuale Anteil an Personen, die nach der Impfung eine spezifische Immunität ausbilden). Wir glauben, dass VLA2001 im Vergleich zu den derzeit zugelassenen Impfstoffen Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Kosten, einfache Herstellung und Verteilung bieten könnte. Inaktivierte Impfstoffe entsprechen den Standardanforderungen an die Kühlkette (zwei bis acht Grad Celsius), wodurch sie einfacher zu lagern und zu verteilen sind als mRNA-Impfstoffe.