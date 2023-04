Twitter-Pingpong in der SPÖ: Rein in die Tasten, Genossen!

Im profil-Interview sprach Christian Kern von seinem Anteil am Schlamassel und skizzierte in seiner letzten Antwort quasi einen Glaubensgrundsatz, um aus der Krise zu kommen:

Hans Peter Doskozil wiederum machte kryptische Anmerkungen in einem Presse-Interview über die Rolle von Christian Kern in seinem Team. Aber Klarheit gab es auch wirklich nicht. Die Kronen Zeitung sah sogar eine Doppelspitze Doskozil-Kern im Entstehen. Christian Kern wiederum betonte am Montag: "Ich strebe kein öffentliches Amt an."