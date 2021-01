Novellen und Plagiate: Universitäre Seepocken

„Die UG-Novelle sind die Seepocken an Unis“

In Wien gingen deswegen am Mittwoch rund 1800 Studierende auf die Straße, auch in Graz, Linz und Innsbruck gab es Proteste. Auf Transparenten wurde die UG-Novelle den oft zitierten Seepocken gleichgesetzt, ein Verweis auf einen mittlerweile kultigen Satz aus der Aschbacher-Arbeit: „Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes; sie verlangsamen uns.“

Tatsächlich finden die Studierenden viele Seepocken unter den geplanten Änderungen, Kritik wird vor allem an der künftig zu erbringenden Mindestleistung geübt. Die UG-Novelle sieht vor, dass Studierende in Bachelor- und Diplomstudien in den ersten vier Semestern mindestens 24 ECTS absolvieren müssen, also sechs ECTS pro Semester. Sollten Sie das nicht schaffen, werden sie vom Studium ausgeschlossen und für zehn Jahre gesperrt. Das trifft vor allem Erwerbstätige, Betreuungspflichtige und Erkrankte hart.