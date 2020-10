profil-Morgenpost: Nichts dazugelernt

„Die Studierendenrechte werden mit Füßen getreten!“, beklagen die Grünen und Alternativen Student_Innen - „Die türkis-grüne Regierung arbeitet gegen uns Studierende!“, schreibt der VSStÖ in einer Aussendung. Etwas weniger exaltiert zeigt sich die ÖH-Bundesvorsitzende Sabine Hanger von der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft. Sie will aber hinter den Studierenden stehen und hat sich deshalb gestern schon mit Bildungsminister Heinz Faßmann getroffen. In Deutschland werden indes die Universitäten, zusammen mit Gastronomiebetrieben und Kulturstätten, ab Montag wieder geschlossen. Auch wenn man in Österreich derzeit noch ein wenig herumdruckst und Pressekonferenzen in Pressekonferenzen ankündigt, stehen die Zeichen ebenfalls auf Lockdown – und somit auf Distance Learning.