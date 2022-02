Ukraine-Krise als Weckruf: Es wird heiß!

Dass zwischen Russland und der Ukraine Krieg droht, ist aus vielerlei Gründen eine höchst bedenkliche Nachricht. Unter anderen auch wegen der Energieversorgung Österreichs und Europas. Österreich beispielsweise bezieht sein Erdgas, das hierzulande in Thermen für Hitze und in Kraftwerken für Strom sorgt, zu rund 80 Prozent aus Russland. Was, wenn sich der Westen zu harten Sanktionen gegenüber Russland entschließt? Was, wenn Russland infolgedessen etwa den Gashahn abdreht? Wie soll man Österreichs (und Europas) Energieversorgung in einer solchen Situation sicherstellen?

Wenn sich Konflikte in der Stromrechnung zeigen

Angesichts dessen war es schon richtig, was ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ sagte: Man müsse die Ukraine-Krise als Weckruf sehen. Ja! Beispielsweise als Weckruf bezüglich des forcierten Ausbaus erneuerbarer Energien. Dann wäre einerseits dem Klima geholfen, andererseits würden sich internationale geopolitische Konflikte nicht wieder in der Strom- und Gasrechnung des österreichischen Verbrauchers niederschlagen.