Ukraine-Vertriebene in Österreich: Gefangen im System

Zurück ins Café Hawelka. Seit Mai ist Inna S. mit ihrer Mutter und der fast zweijährigen Tochter in Wien. Richtig ankommen kann die Familie nicht – ihr Ehemann ist Kommunikationsspezialist der ukrainischen Armee im Donbas. "Wenn er mir zwei Stunden lang nicht schreibt, habe ich schon Angst", sagt Inna S. Gedanklich ist sie weiterhin im Krieg, die Familie zerrissen. Trotzdem stecke sie all ihre Kraft in den vorläufigen Aufbau eines Lebens in Österreich. Ein Kindergartenplatz war schnell gefunden, bei der Suche nach einem Arbeitsplatz sieht es anders aus. "Das AMS konnte mir keine Jobs anbieten", sagt sie. In ihrer Heimat unterrichtete Inna S. Ukrainisch und Literatur. Ihre Bewerbungen bei der Wiener Bildungsdirektion seien unbeantwortet geblieben.



Laut AMS standen Ende Juli 6215 Ukraine-Vertriebene in einem Dienstverhältnis. Keine oder schlechte Deutschkenntnisse oder Diskrepanzen zwischen vorhandenen und nachgefragten Qualifikationen würden die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt erschweren, so das AMS. Außerdem fehle es an ausreichend Kinderbetreuung. "Während mein Sohn in die Volksschule geht, besuche ich schon Deutschkurse. Ich kann ihn nicht allein lassen", sagt Larysa Medvedkova aus Kiew. In der Zeit, die bleibt, baue sie ein Netzwerk für ukrainische Unternehmer auf, die fliehen mussten. "Wir wollen hier nützlich sein und Arbeitsplätze für Ukrainer und Österreicher schaffen", sagt sie.