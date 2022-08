Als Putins Truppen vor einem halben Jahr in der Ukraine einmarschierten und Ziele im halben Land unter Beschuss nahmen, konnte der Rest der Welt es nicht fassen. Kaum jemand hatte die Warnungen aus Washington und London ernst genommen, selbst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt den Aufmarsch russischer Soldaten an den Grenzen für Säbelrasseln Moskaus. Dabei hatte Wladimir Putin erst wenige Tage zuvor deutlich gemacht, was er von der Ukraine hält: In einer stundenlangen TV-Rede sprach er dem Land die Souveränität ab – und verkündete, die Unabhängigkeit der selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine anzuerkennen.

Drei Tage später, in den frühen Morgenstunden des 24. Februar, wurde das Undenkbare Realität.

In den Tagen darauf mobilisierte die Ukraine all ihre Kräfte. Zivilisten halfen, Straßen zu sperren, Sandsäcke zu füllen und Waffen heranzuschaffen. Die Regierung in Kiew floh nicht, wie vom Westen geraten, ins Ausland, sondern rief zum Widerstand auf.