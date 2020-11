Umfrage: Mehrheit gegen Nehammer-Rücktritt

Trotz des Behördenversagens vor dem Terroranschlag in Wien verfügt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) über Rückhalt in der Bevölkerung. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“ durchgeführten Umfrage sind 59% der Österreicher der Meinung, Nehammer sollte im Amt bleiben und die Aufklärung der Tat sowie die Reform der Sicherheitsbehörden betreiben. 15% geben an, Nehammer sei für das Versagen seiner Behörden zwar nicht persönlich verantwortlich, trage aber die politische Verantwortung und sollte daher zurücktreten. 14% sind für einen Rücktritt des Innenministers, da dieser für das Behördenversagen mitverantwortlich sei. 12% machten keine Angabe.

(n=503, Schwankungsbreite: +/- 4,4%)