Umfrage: Mehrheit regen Sideletter der Regierung nicht auf

Wie eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle Ausgabe von profil durchgeführte Umfrage zeigt, hält sich die Empörung über Sideletter in der österreichischen Bevölkerung in Grenzen: Befragt nach der Meinung zu den geheimen Nebenabkommen sagen 27% „das regt mich nicht mehr auf, das war immer schon eine österreichische Unart“; 14% haben sogar „Verständnis“ und antworten mit „anders würden Koalitionsregierungen nicht funktionieren.“ Demgegenüber zeigen sich 24% wegen der Sideletter empört: „Das regt mich auf, das ist ganz alter Politikstil“, so die Antwort. 16% kennen die Sideletter nicht, 19% machten keine Angabe.

Stark unterschiedlich sind die Antworten nach den Parteipräferenzen der Befragten: So hat eine Mehrheit von 44% der ÖVP-Wähler „Verständnis“ für die Sideletter, bei der SPÖ sind es nur 10%, bei der FPÖ nur ein Prozent. Nur 3% der ÖVP-Wähler regen sich wiederum über die Sideletter auf, bei der SPÖ sind es 40%, bei der FPÖ 36%. Antworten von Anhänger der Grünen und NEOS werden wegen kleinerer Stichprobe nicht ausgewiesen.

(n = 500, maximale Schwankungsbreite +/- 4,4 %)