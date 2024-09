Große profil-Umfrage: Kickl auf Siegeskurs

Derzeit bleibt die FPÖ stabil voran und hält mit 28 Prozent Zustimmung deutlich Platz 1. Sie legt leicht zu, genauso wie die ÖVP – die auf 24 Prozent kommt und Platz 2 festigt. Die SPÖ gibt leicht nach und kommt nur auf 20 Prozent. Peter Hajek von Unique research sagt dennoch: „Die Unterschiede zwischen FPÖ und ÖVP und zwischen ÖVP und SPÖ sind statistisch nicht signifikant.“ Grüne und NEOS pendeln sich bei je 9 Prozent ein. Interessant auf den hinteren Rängen: Die Strategie der Bierpartei von Dominik Wlazny, sich rarzumachen und bei TV-Debatten durch Abwesenheit zu glänzen, erweist sich als riskant, sie verliert an Fahrt. Dennoch scheint für sie der Einzug in den Nationalrat realistisch, für die KPÖ und die anderen Kleinparteien wird es hingegen knapp bis schwer möglich.

Die FPÖ verwendet Kampfbegriffe wie „Überfremdung“ – doch sie liegt konstant voran, wenig scheint ihr etwas anzuhaben. Das liegt auch an der gravierenden Themenverschiebung. Im Vergleich zur Nationalratswahl 2019 scheinen Österreicherinnen und Österreicher heute in einer anderen Welt zu wählen. Damals war Klimaschutz mit Abstand das Top-Thema. Null Thema war hingegen – vor dem Ukraine-Krieg samt explodierender Preise – die Teuerung. Und auch Asyl und Zuwanderung emotionalisierte vergleichsweise wenig, weil die Asylanträge stark gesunken waren.

Heute ist Asyl und Zuwanderung mit Abstand Top-Thema. Rekord bei Asylanträgen 2022, starker Familiennachzug aus Syrien ab 2023 samt Mindestsicherungsdebatten, Messerstechereien und Bandenkriege im Wiener Migranten-Milieu, der vereitelte Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien. 43 Prozent der Befragten sagen, die Politik solle sich vorrangig um diesen Themenkomplex kümmern. Für weitere 13 Prozent stehen bei der Wahl – themenverwandt – Sicherheit und Kriminalität im Vordergrund.

„Schönwetterthema“ Klimawandel im Tief

Im Vergleich zu einer Umfrage im September 2023 sind Asyl und Zuwanderung den Wählern heute doppelt so wichtig. Nur noch halb so wichtig – aber noch immer auf Platz 2 – ist mit 29 Prozent die Teuerung. Es folgen Gesundheit (22 Prozent) und Klimawandel (19 Prozent). Die Welt ist keine andere, der Klimawandel ist weiterhin spürbare Realität. In der Meinungsforschung gilt er jedoch als „Schönwetterthema“, das Konjunktur hat, wenn es keine drängenderen Themen gibt.

Nur 15 Prozent halten derzeit die Wirtschaft für wahlentscheidend („It’s the economy stupid“). Das könnte sich angesichts der düsteren Konjunkturaussichten, der steigenden Arbeitslosenzahlen und der Debatten über „Budgetlöcher“ ändern. Wirtschaft nimmt als Wahlkampfthema an Fahrt auf.